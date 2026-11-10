“No podemos llegar un día a comunicar una marca nueva (Hulu), una propuesta nueva dentro de una plataforma y después dejar de comunicarla. Tenemos que ser consistentes con eso para que las audiencias también puedan empezar a identificar a Disney+ con este tipo de contenidos”, afirmó en entrevista con Expansión.

¿Cómo salir de una casilla ganada?

Salir de una casilla requiere darle al consumidor razones concretas para reconsiderar una marca que cree conocer. Para Disney+, eso implica vincular su nombre con historias para adultos, facilitar que el público las pruebe y repetir esa experiencia con nuevos contenidos.

El cambio tampoco necesita borrar la identidad familiar de Disney . La oportunidad está en sumar ocasiones de consumo, para que una persona considere la plataforma tanto para ver una película con sus hijos como para elegir un thriller por su cuenta.

Roberto Báez, especialista en marketing, explicó a Expansión que ampliar una oferta permite atender públicos diferentes sin perder la identidad de marca. “La variedad dentro de una misma línea de productos puede atraer a distintos tipos de consumidores sin diluir la identidad del producto o marca”, señaló.

Hulu cumple una función dentro de ese recorrido, pues identifica el entretenimiento adulto y ayuda a comunicarlo con un tono distinto al de Disney o Pixar. El reto, en este caso, está en construir las dos asociaciones al mismo tiempo, que el espectador reconozca a Hulu como una opción para él y sepa que sus contenidos están en Disney+.

“Lo que cambia principalmente es la forma en la que nosotros podemos comunicar esos contenidos. Justamente porque la audiencia es otra; podemos jugar mucho más con eso”, explica Ferrari.

En octubre pasado, Disney+ llevó esa propuesta a audiencias con intereses específicos, al incorporar episodios exclusivos de Relatos de la Noche para acercarse a quienes disfrutan las historias de miedo y recurrir a figuras de ESPN para promocionar títulos de terror durante Huluween, la campaña de Hulu para Halloween.

Ambas acciones fueron para presentar una parte del catálogo a través de contenidos y voces que esas comunidades ya conocen. De esta forma, el mensaje dejó de limitarse a decir que Disney+ tiene entretenimiento para adultos y ofreció ejemplos que pueden motivar al espectador a entrar.

