“Hace unos días, por primera vez en mi vida adulta pude pagar todas mis deudas”, declaró el creador de contenido y escritor David Kaleb en uno de sus videos de TikTok, donde es conocido como @leoncitodelfut, al hablar de cómo la plataforma ha cambiado su vida.
TikTok te paga hasta 70,000 pesos al mes por tus videos, pero nada tiene que ver si se hacen virales
Sin embargo, el trabajo de creador no solo es colocarte frente a una cámara. Detrás de los bastidores, la plataforma busca que el contenido sea auténtico, tenga un buen uso de las herramientas y, ante todo, premia el contenido de alta calidad.
Jorge Taboada, director de deportes en TikTok Latinoamérica, menciona en entrevista con Expansión que ya existen casos de creadores que ganan alrededor de 60,000 a 70,000 pesos al mes. “Probablemente haya alguien que reciba más”, afirma, y resalta que la cifra corresponde a casos conocidos por la empresa pero no un pago garantizado, promedio del programa o límite máximo.
No obstante, para llegar a ese nivel es necesario cumplir con ciertos parámetros que considera fundamentales para que el contenido pueda ser catalogado como de alta calidad. Entre ellos destaca la importancia de “tener un buen uso de las herramientas, por ejemplo, del green screen, una buena edición, que aparezca el creador, su cara, o que se presente una narrativa consistente junto a un área de especialización”.
El cambio también alcanza la forma de trabajar de quienes crean los videos. Para David Kaleb, monetizar significó contar con ayuda para producir y dedicar más recursos a su contenido, pues comparte a Expansión que “el programa de monetización de TikTok me ayudó muchísimo a poder contratar editores de video que me permitieron crecer como creador de contenido”.
Su experiencia muestra una posibilidad de crecimiento aunque los pagos no representan un ingreso fijo para todos los creadores. Oscar Abdiel, conocido en la plataforma como Oscar_broll, resalta que las recompensas funcionan como un complemento y apunta que la “monetización es un extra y no un ingreso fijo”, pero sin duda ese dinero le ha ayudado a equilibrar sus gastos, agrega.
¿Cómo hacerte famoso en TikTok? Ya no basta con ser viral para monetizar
Tener millones de seguidores puede ayudar a construir una audiencia, pero no garantiza recibir recompensas especiales. De esta forma, Taboada explica que la plataforma también evalúa cómo está hecho el video, si se escucha bien o incluso si tiene una imagen estable.
Antes, reflexiona, el estilo del creador de contenido que iba en la calle podía verse “muy TikTok” y conseguir millones de vistas, pero ese contenido con el ruido de la calle y el movimiento del teléfono pueden impedir que el contenido cumpla con los estándares del programa. “Tiene que ver con la calidad del contenido o con el buen uso de los recursos no solo con el performance", explica Taboada.
Para quienes buscan participar conviene distinguir entre los requisitos de acceso y las características del contenido como:
Cumplir con los requisitos de entrada: Tener al menos 18 años, 10,000 seguidores y 100,000 visualizaciones durante el último mes.
Crear videos originales de más de un minuto: Con esto se busca una historia o explicación además de captar la atención.
Cuidar audio, imagen y edición: El mensaje debe entenderse y las herramientas deben ayudar a contarlo.
Construir una especialidad: Tener un tema y narrativa consistente a lo largo de los videos en la cuenta.
Revisar los resultados: TikTok considera cuánto tiempo permanece la audiencia viendo el contenido y qué proporción llega al final, además de la interacción, de esta forma la duración mínima de visualización para participar en conseguir la recompensa es de 5 segundos mientras que la duración del video debe ser mayor a un minuto.
De la misma manera, la autenticidad también juega un papel importante al marcar un límite al uso de inteligencia artificial (IA), pues de acuerdo con Taboada, sustituir al creador por un avatar no cumple con el enfoque que busca premiar su participación y presencia en el contenido.
“El creador es el corazón de nuestra plataforma, es el corazón de nuestra comunidad”, dice el directivo al colocar como el eje principal que la cara del creador de contenido, junto con su presencia, creatividad y originalidad son lo que los llevarán a ser apto para el programa.
¿Cómo funcionan las recompensas especiales?
El Special Rewards Program (SRP) lleva alrededor de tres meses operando en México y se suma a una evolución que comenzó en el país con el Programa de Recompensas para Creadores, continuando así con incentivos dobles para videos con buenos resultados.
En esta segunda etapa de monetización, el énfasis está en reconocer contenido que destaca por su calidad, pues Taboada recalca que la selección considera la producción y el uso de los recursos además del desempeño del video.
La diferencia está también en cómo se financia el pago, ya que este programa no funciona como un reparto directo de los ingresos de los anuncios que aparecen junto a un video, sino que es un sistema de recompensas con criterios propios e incluso “muchos views no significan buen contenido”, menciona el directivo.
Entre las categorías que más premia el nuevo esquema, la delantera la lleva deportes, entretenimiento, cine, gastronomía y autos, aunque afirma que ninguna categoría (a excepción de noticias) está excluida de ganar recomendaciones. La especialización, por lo tanto, permite que un creador encuentre una audiencia alrededor de lo que sabe explicar.
Para cada creador, consultar sus recompensas es sencillo y el proceso se realiza mediante el panel de TikTok Studio, donde pueden seguir lo que genera su contenido y así revisar sus resultados.
Además del programa de recompensas para creadores, Tik Tok ofrece varías vías de monetización como Tik Tok Live, donde los usuarios envían regalos virtuales durante las transmisiones; Tik Tok Shop , donde los afiliados reciben comisiones por las ventas que generan sus recomendaciones; Tik Tok One, que conecta a creadores con marcas que pagan por utilizar sus contenidos o encargarles videos para campañas.
Cabe mencionar que estas opciones funcionan bajo esquemas distintos, de acuerdo con Taboada, quien agrega que el programa de recompensas está dirigido a creadores individuales y no a cuentas empresariales o de medios de comunicación.