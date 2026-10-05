TikTok te paga hasta 70,000 pesos al mes por tus videos, pero nada tiene que ver si se hacen virales

Sin embargo, el trabajo de creador no solo es colocarte frente a una cámara. Detrás de los bastidores, la plataforma busca que el contenido sea auténtico, tenga un buen uso de las herramientas y, ante todo, premia el contenido de alta calidad.

Jorge Taboada, director de deportes en TikTok Latinoamérica, menciona en entrevista con Expansión que ya existen casos de creadores que ganan alrededor de 60,000 a 70,000 pesos al mes. “Probablemente haya alguien que reciba más”, afirma, y resalta que la cifra corresponde a casos conocidos por la empresa pero no un pago garantizado, promedio del programa o límite máximo.

No obstante, para llegar a ese nivel es necesario cumplir con ciertos parámetros que considera fundamentales para que el contenido pueda ser catalogado como de alta calidad. Entre ellos destaca la importancia de “tener un buen uso de las herramientas, por ejemplo, del green screen, una buena edición, que aparezca el creador, su cara, o que se presente una narrativa consistente junto a un área de especialización”.

El cambio también alcanza la forma de trabajar de quienes crean los videos. Para David Kaleb, monetizar significó contar con ayuda para producir y dedicar más recursos a su contenido, pues comparte a Expansión que “el programa de monetización de TikTok me ayudó muchísimo a poder contratar editores de video que me permitieron crecer como creador de contenido”.

Su experiencia muestra una posibilidad de crecimiento aunque los pagos no representan un ingreso fijo para todos los creadores. Oscar Abdiel, conocido en la plataforma como Oscar_broll, resalta que las recompensas funcionan como un complemento y apunta que la “monetización es un extra y no un ingreso fijo”, pero sin duda ese dinero le ha ayudado a equilibrar sus gastos, agrega.

¿Cómo hacerte famoso en TikTok? Ya no basta con ser viral para monetizar

Tener millones de seguidores puede ayudar a construir una audiencia, pero no garantiza recibir recompensas especiales. De esta forma, Taboada explica que la plataforma también evalúa cómo está hecho el video, si se escucha bien o incluso si tiene una imagen estable.