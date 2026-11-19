“Necesitamos ser fieles a la propiedad intelectual subyacente y a nuestros consumidores”, dijo Zelnick durante su participación en iicon, una conferencia para ejecutivos de videojuegos.

En el caso de GTA, como saben, es un mundo ficticio y todo lo que hay en él es ficticio. Así que no corremos ni siquiera el riesgo de hacer alianzas con marcas porque todas las marcas son inventadas. Y creo que eso nos mantiene puros Strauss Zelnick



La decisión responde a la naturaleza de Grand Theft Auto, una franquicia que utiliza la sátira para retratar y cuestionar la sociedad estadounidense, desde sus hábitos de consumo hasta sus empresas, productos y estilos de vida. En lugar de incorporar marcas comerciales, Rockstar desarrolla equivalentes que los jugadores pueden reconocer fácilmente.

Así, por ejemplo, la compañía construye fabricantes ficticios y diseña vehículos que recuperan rasgos de modelos reales, pero sin reproducir necesariamente sus nombres o logotipos. Así, un deportivo puede recordar a un Ferrari o un Lamborghini sin que Rockstar tenga que pagar por utilizar su identidad comercial.

Negociar licencias individuales con fabricantes supondría costos adicionales y un proceso de aprobación que limitaría la libertad creativa de los desarrolladores. A diferencia de videojuegos como Gran Turismo o Forza, GTA no busca reproducir con exactitud el comportamiento de los automóviles reales. Sus vehículos forman parte de un universo de acción en el que la compañía necesita libertad para modificar diseños, motores, características y desempeño.

Lee: Visité la ciudad que inspiró GTA 6 para ver cómo el boom turístico revive el fantasma del delito

¿Cuántos y qué autos salen en GTA VI?

Aunque Rockstar no ha publicado una cifra oficial sobre el número de vehículos que tendrá GTA VI, las comunidades de aficionados han documentado más de 200 automóviles y motocicletas relacionados con la nueva entrega. Dentro de ese catálogo, cerca de 155 automóviles cuentan con evidencia visual en los avances del videojuego o en materiales oficiales.

Cada vehículo representa una oportunidad para que los jugadores encuentren modelos conocidos detrás de diseños ficticios, sin que sus fabricantes participen directamente en el desarrollo.

Entre las referencias identificadas en los vehículos de GTA VI destacan el Grotti Cheetah, cuya silueta recuerda al Ferrari Testarossa; el Pegassi Tempesta, inspirado en el Lamborghini Huracán; el Progen Emerus, que retoma elementos del McLaren Senna, y el Invetero Coquette, cuya estética remite al Chevrolet Corvette.