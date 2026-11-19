La colección también recupera distintas expresiones de la cultura automotriz estadounidense. El Albany Manana representa la tendencia donk, que consiste en modificar automóviles clásicos de gran tamaño mediante suspensiones elevadas y rines sobredimensionados. El modelo incorpora un motor V8 de 7.7 litros, además de una carrocería azul y detalles dorados.
El Albany Buccaneer, por su parte, recupera el estilo lowrider de los años sesenta. Se trata de un convertible con suspensión neumática, carrocería verde y detalles dorados. Bajo el cofre incorpora un motor V8 de 7.5 litros, mientras que su interior combina vestiduras de cuero con un estampado de cebra.
El parecido con modelos reales no se limita a los deportivos. El trabajo de las comunidades de jugadores también permite identificar referencias a automóviles clásicos, muscle cars, camionetas y vehículos policiales.
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Rockstar lleva seis autos de la pantalla a las calles
La relación entre los vehículos ficticios y la industria automotriz dio un paso adicional fuera de las consolas. Rockstar Games se asoció con West Coast Customs, el taller especializado en personalización de automóviles, para construir seis réplicas a tamaño real de vehículos que aparecerán en GTA VI.
La colección física incluye el Grotti Cheetah, el Albany Buccaneer, el Progen Emerus, el Invetero Coquette, el Albany Manana y el Pegassi Tempesta. Los automóviles fueron reproducidos físicamente en una colaboración que permitió trasladar los diseños digitales al mundo real.
West Coast Customs destacó la colaboración en sus redes sociales con el mensaje “From the game to the streets!”, con el que presentó los vehículos personalizados que desarrolló junto con Rockstar Games. La iniciativa también convierte a los vehículos en piezas promocionales.
Para Take-Two, la ficción no representa una barrera para generar conversación comercial. Al contrario, la posibilidad de que los consumidores reconozcan un Ferrari, un Lamborghini o un Corvette detrás de un automóvil inventado muestra cómo una marca puede formar parte de la experiencia de un producto de entretenimiento sin aparecer formalmente en él.
En GTA VI, las marcas no necesitan comprar un espacio publicitario para estar presentes. Basta con que sus automóviles sean suficientemente reconocibles para que millones de jugadores sepan de qué modelo se trata.