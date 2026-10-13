¿Cuánto dinero llega a los influencers? La intermediación complica el cálculo

Esta fragmentación también impide dimensionar el negocio en México. Aunque las empresas contratan publicaciones, videos, apariciones, coberturas de eventos y campañas de largo plazo con creadores, la industria publicitaria todavía no cuenta con una cifra específica que permita conocer cuánto dinero mueve esta actividad.

“La ausencia de una medición específica no responde a una falta de interés por parte de la industria, sino a la alta fragmentación y atomización de este ecosistema”, explica Gabriel Richaud, director general de IAB México. “Su amplitud y diversidad representan un reto considerable para convocar e incluir a todos los participantes en el estudio”.

La falta de información sobre los influencers choca con un mercado publicitario que alcanzó 191,315 millones de pesos en 2025, cifra que ya incluye la publicidad colocada dentro de las tiendas físicas y que representa un crecimiento anual de 17.4%.

La publicidad distribuida en canales digitales abarcó 124,625 millones de pesos, equivalentes a 66.6% de la inversión total, pero el crecimiento de la pauta digital tampoco identifica cuánto recibieron los influencers porque su gasto esta mezclado con otros formatos.

El reto de medir la inversión a influencers

AVE, CiM e IAB México intentarán identificar durante 2027 a las empresas que participan en el marketing de influencia para calcular cuánto dinero mueve esta actividad en el país.

La tarea será compleja porque una campaña puede involucrar a la marca, una agencia de publicidad, una empresa que representa al influencer y una plataforma digital. Si todas reportaran el costo completo, el mismo dinero podría contabilizarse varias veces.

Para evitarlo, el estudio no pregunta a las marcas cuánto gastaron. La metodología recaba información de agencias, medios y plataformas para identificar dónde se contrató y registró cada campaña.