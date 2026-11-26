Tiendas 3B no necesita grandes campañas de publicidad para colocarse sobre su competencia como Bara o Neto, la cadena tiene claro que su mejor apuesta es ahorrar en publicidad tradicional para que ese beneficio llegue a sus consumidores con precios bajos.
Tiendas 3B deja de lado los comerciales y apuesta por una publicidad difícil de comprar, que sus clientes la recomienden
De acuerdo con su prospecto de oferta pública (F-1), BBB Foods, operadora de Tiendas 3B, recalca que no hace gastos significativos en publicidad tradicional, pues prefiere destinar esos recursos a mantener los precios de sus productos lo más bajos posible.
La empresa busca evitar iniciativas que impliquen costos adicionales para su operación y, en su lugar, concentrarse en generar ahorros que pueda trasladar directamente a sus clientes.
“Por lo general, no realizamos mercadotecnia en medios masivos tradicionales, como televisión, radio o publicidad impresa. En su lugar, nuestra estrategia de mercadotecnia se apoya principalmente en la ubicación de nuestras tiendas, la señalización exterior, las recomendaciones boca a boca de nuestros clientes y nuestra reputación de ofrecer precios bajos todos los días", se lee en el documento.
Tiendas 3B prefiere invertir en precios bajos que en publicidad
La estrategia parte de reducir gastos que no considera esenciales para su modelo de negocio. En el documento, la compañía señala que las eficiencias y ahorros que consigue en los distintos eslabones de su operación se transfieren al consumidor a través de menores precios.
Así, en lugar de pagar por campañas publicitarias de gran alcance, como lo sería un comercial en la televisión, la cadena busca que su principal atractivo sea el precio de los productos que vende.
La apuesta es mantener una oferta competitiva de manera sostenida, en lugar de recurrir a publicidad tradicional para atraer compradores.
Sus clientes se convierten en la publicidad
Eso no significa que Tiendas 3B no tenga un modelo de mercadotecnia, su estrategia contempla herramientas de bajo costo, como carteles dentro de sus sucursales, mensajes a través de su propia radio en tienda y exhibiciones de productos de marca propia al final de las cajas registradoras, donde los coloca durante dos semanas.
También utiliza volantes, aunque de manera selectiva, principalmente para comunicar aperturas de nuevas tiendas o promociones de temporada.
Sin embargo, la compañía reconoce que el “boca a boca”, cuando una persona le cuenta a otra su experiencia, lo que ahorró o recomienda un producto a otra, es una de sus herramientas más potentes de publicidad, al apoyarse en la recomendación de sus propios consumidores.
El ahorro también ayuda a financiar su expansión
La reducción de gastos de venta también forma parte de la estrategia de crecimiento de BBB Foods. En 2022, estos gastos representaron 10.6% de sus ingresos totales, mientras que su disciplina en costos y su modelo de capital de trabajo negativo contribuyen a generar recursos para financiar su expansión.
Durante 2022 y 2023, Tiendas 3B abrió, en promedio, una tienda cada 22 horas, de acuerdo con la información del prospecto.
Los recursos generados por su operación permiten respaldar el crecimiento de su red de sucursales y centros de distribución, sin que la publicidad tradicional se convierta en uno de los gastos centrales de su estrategia comercial.
¿Cuántas sucursales tiene Tiendas 3B?
Tiendas 3B se ha convertido en una de las cadenas de descuento con mayor expansión en México, tan solo en el tercer trimestre de 2026 , logró la apertura de 141 sucursales nuevas para llegar a 3,765 tiendas.
Además, en la llamada con inversionistas de ese periodo, los directivos apuntaron que se planea terminar el 2026 con aperturas de entre 590 y 630 tiendas, por lo que el cuarto trimestre se podría convertir en su mayor apuesta para alcanzar esta meta.