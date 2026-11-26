De acuerdo con su prospecto de oferta pública (F-1), BBB Foods, operadora de Tiendas 3B, recalca que no hace gastos significativos en publicidad tradicional, pues prefiere destinar esos recursos a mantener los precios de sus productos lo más bajos posible.

La empresa busca evitar iniciativas que impliquen costos adicionales para su operación y, en su lugar, concentrarse en generar ahorros que pueda trasladar directamente a sus clientes.

“Por lo general, no realizamos mercadotecnia en medios masivos tradicionales, como televisión, radio o publicidad impresa. En su lugar, nuestra estrategia de mercadotecnia se apoya principalmente en la ubicación de nuestras tiendas, la señalización exterior, las recomendaciones boca a boca de nuestros clientes y nuestra reputación de ofrecer precios bajos todos los días", se lee en el documento.

Tiendas 3B prefiere invertir en precios bajos que en publicidad

La estrategia parte de reducir gastos que no considera esenciales para su modelo de negocio. En el documento, la compañía señala que las eficiencias y ahorros que consigue en los distintos eslabones de su operación se transfieren al consumidor a través de menores precios.

Así, en lugar de pagar por campañas publicitarias de gran alcance, como lo sería un comercial en la televisión, la cadena busca que su principal atractivo sea el precio de los productos que vende.



La apuesta es mantener una oferta competitiva de manera sostenida, en lugar de recurrir a publicidad tradicional para atraer compradores.

Sus clientes se convierten en la publicidad

Eso no significa que Tiendas 3B no tenga un modelo de mercadotecnia, su estrategia contempla herramientas de bajo costo, como carteles dentro de sus sucursales, mensajes a través de su propia radio en tienda y exhibiciones de productos de marca propia al final de las cajas registradoras, donde los coloca durante dos semanas.

También utiliza volantes, aunque de manera selectiva, principalmente para comunicar aperturas de nuevas tiendas o promociones de temporada.

Sin embargo, la compañía reconoce que el “boca a boca”, cuando una persona le cuenta a otra su experiencia, lo que ahorró o recomienda un producto a otra, es una de sus herramientas más potentes de publicidad, al apoyarse en la recomendación de sus propios consumidores.