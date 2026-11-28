Los objetos que llevaron a la dulcería de Cinépolis

A las dulcerías de Cinépolis llegaron personas con carretillas, estuches de instrumentos, sombrillas, albercas inflables, transportadoras para bebés, una lavadora y hasta un inodoro y un ataúd. En las imágenes que circularon en redes sociales también apareció un tinaco Rotoplas y una canasta para tacos.

Si bien, los vasos y palomeras coleccionables ligados a los estrenos ya generan filas en las dulcerías. Con la promoción Trae tu Canasta, Cinépolis dejó que cada cliente eligiera en qué llevarse sus palomitas. Sin embargo, los recipientes que el público sacó de casa terminaron por acaparar la atención en redes.

Cinépolis retomó las ocurrencias en TikTok con un video que, al 28 de noviembre, acumulaba 127,200 me gusta y se había compartido 19,600 veces. El anuncio de la oferta sumaba 37,900 me gusta.

El límite de la promoción de palomitas de Cinépolis

Por cada pago de 169 pesos, el personal llenaba el recipiente hasta su capacidad o hasta servir el equivalente a dos canastas tamaño Para Llevar, unos 470 gramos de palomitas. Quienes llevaban un recipiente más grande podían comprar porciones adicionales al mismo precio y, si querían cambiar el sabor, pagar 58 pesos extra por porción.

Para aprovechar la oferta, los clientes debían llevar un recipiente limpio y apto para alimentos y pagar en la dulcería de un complejo tradicional participante. La promoción estaba sujeta a disponibilidad y excluía a los cines VIP.

En marketing, un 2x1 facilita la compra porque el ahorro se entiende de inmediato. Pero la promoción Trae tu Canasta tuvo una ventaja frente a otras promociones tradicionales, y es que el diseño de la acción despertó el interés incluso de personas que no estaban buscando una promoción de cine.

Con ella, Cinépolis fijó el precio y la cantidad, pero dejó al público decidir cómo participar. Así, con una lavadora frente al mostrador, el ingenio de los clientes convirtió una compra de dulcería en una escena que daba risa, se entendía en segundos y provocaba ganas de ver con qué llegaría el siguiente cliente en la fila.

En La era del descubrimiento, un estudio que TikTok Shop y la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) presentaron en octubre de 2026, uno de cada tres usuarios de TikTok dijo que descubría productos sin buscarlos, mientras recorría la plataforma.

Para Cinépolis, el ingenio de los clientes abrió esa posibilidad, ya que cada recipiente inesperado daba pie a un video que podía poner la oferta frente a alguien que jamás había visto el anuncio.

Para otras marcas, la lección es dar al cliente una forma sencilla de participar y medir qué pasa después. En TikTok , el video con el que Cinépolis retomó las ocurrencias del público obtuvo más del triple de me gusta que el anuncio inicial.