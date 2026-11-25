En marketing, esta forma de promoción se relaciona con la guerra de guerrillas, una estrategia que rompe con los espacios publicitarios convencionales para llevar las marcas a escenarios inesperados. En lugar de esperar a que el consumidor llegue al punto de venta, las empresas salen a buscarlo. Little Caesars lo hace con canchas de futbol, festivales musicales, tiendas intervenidas y colaboraciones con el cine.

La fórmula no es nueva en México. Farmacias Similares, por ejemplo, llevó su identidad a las calles mediante las Simi Colonias, un programa en el que donó pintura para rehabilitar espacios de comunidades como Ecatepec. Las paredes recuperadas también se convirtieron en superficies para proyectar la imagen del doctor Simi. La intervención resolvía una necesidad local y, al mismo tiempo, extendía la presencia de la marca mucho más allá de sus farmacias.

Little Caesars busca replicar esa lógica desde otro territorio. Su segunda cancha rehabilitada en el país, después de una primera intervención en Ciudad de México, fue presentada en Guadalupe, con una intervención artística de Ross Marisin y la participación del exfutbolista Luis Hernández, “El Matador”.

La elección de Nuevo León tiene una razón adicional. Ahí abrió la cadena su primera tienda en México, hace 20 años . Para Roberto Guzmán, vicepresidente de Marketing Internacional de Little Caesars, el programa llevaba varios años en desarrollo y necesitaba conectar con aquello que la empresa promete a sus clientes.

“Activarte es un proyecto que llevamos gestionando durante varios años y justamente una de las cosas que era importante para nosotros es que tuviera sentido con la marca, que realmente estuviera conectado con nuestra propuesta de negocio y con nuestro propósito como marca, que es participar en los momentos felices de la gente y hacerles la vida más fácil”, dijo Guzmán en entrevista con Expansión.

La cancha de Guadalupe, Nuevo León, es la segunda que Little Caesars rehabilita con su programa Activarte. La artista Ross Marisin intervino el espacio. (Expansión)



La cancha es el primer contacto, pero la compañía quiere que la relación con la comunidad sobreviva a la inauguración. El directivo considera que el proyecto perdería sentido si los vecinos no utilizan las instalaciones ni participan en su cuidado.

“Solamente va a ser exitoso si la comunidad se adueña del proyecto. En el momento en el que habilitamos una cancha y la abrimos y se vuelve ya un espacio público, ya no es de la marca y de las fundaciones con las que trabajamos este proyecto, sino que se vuelve parte de la comunidad”, explicó.

