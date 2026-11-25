Little Caesars convierte canchas y festivales en escaparates para ganar consumidores
La cadena rehabilita canchas, interviene tiendas y participa en festivales para extender su presencia más allá de los restaurantes. Su objetivo es fortalecer el reconocimiento de marca y generar más ocasiones de consumo.
Una cancha de futbol en Guadalupe, Nuevo León, puede parecer un lugar poco relacionado con la venta de pizzas. Pero para Little Caesars representa una oportunidad para que miles de personas vean su marca sin necesidad de entrar a uno de sus restaurantes. La cadena rehabilitó el espacio, incorporó una intervención artística y convirtió las instalaciones deportivas en un nuevo escaparate para su identidad.
La apuesta forma parte de Activarte, un programa con el que la compañía quiere salir de sus establecimientos y aparecer en los lugares donde sus consumidores estudian, juegan, conviven y se entretienen. La estrategia tiene una lógica comercial: multiplicar los puntos de contacto con el público, ganar reconocimiento de marca y construir una relación con las comunidades que después pueda traducirse en preferencia de compra.
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En marketing, esta forma de promoción se relaciona con la guerra de guerrillas, una estrategia que rompe con los espacios publicitarios convencionales para llevar las marcas a escenarios inesperados. En lugar de esperar a que el consumidor llegue al punto de venta, las empresas salen a buscarlo. Little Caesars lo hace con canchas de futbol, festivales musicales, tiendas intervenidas y colaboraciones con el cine.
La fórmula no es nueva en México. Farmacias Similares, por ejemplo, llevó su identidad a las calles mediante las Simi Colonias, un programa en el que donó pintura para rehabilitar espacios de comunidades como Ecatepec. Las paredes recuperadas también se convirtieron en superficies para proyectar la imagen del doctor Simi. La intervención resolvía una necesidad local y, al mismo tiempo, extendía la presencia de la marca mucho más allá de sus farmacias.
Little Caesars busca replicar esa lógica desde otro territorio. Su segunda cancha rehabilitada en el país, después de una primera intervención en Ciudad de México, fue presentada en Guadalupe, con una intervención artística de Ross Marisin y la participación del exfutbolista Luis Hernández, “El Matador”.
La elección de Nuevo León tiene una razón adicional. Ahí abrió la cadena su primera tienda en México, hace 20 años. Para Roberto Guzmán, vicepresidente de Marketing Internacional de Little Caesars, el programa llevaba varios años en desarrollo y necesitaba conectar con aquello que la empresa promete a sus clientes.
“Activarte es un proyecto que llevamos gestionando durante varios años y justamente una de las cosas que era importante para nosotros es que tuviera sentido con la marca, que realmente estuviera conectado con nuestra propuesta de negocio y con nuestro propósito como marca, que es participar en los momentos felices de la gente y hacerles la vida más fácil”, dijo Guzmán en entrevista con Expansión.
La cancha es el primer contacto, pero la compañía quiere que la relación con la comunidad sobreviva a la inauguración. El directivo considera que el proyecto perdería sentido si los vecinos no utilizan las instalaciones ni participan en su cuidado.
“Solamente va a ser exitoso si la comunidad se adueña del proyecto. En el momento en el que habilitamos una cancha y la abrimos y se vuelve ya un espacio público, ya no es de la marca y de las fundaciones con las que trabajamos este proyecto, sino que se vuelve parte de la comunidad”, explicó.
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La meta es llevar Activarte a los 32 estados del país. Guadalajara está entre las ciudades que la compañía considera para las próximas intervenciones, aunque todavía no tiene un calendario para completar la cobertura. La expansión requiere recursos, coordinación con autoridades, organizaciones especializadas y comunidades. México también es el primer mercado donde se prueba el programa, con la posibilidad de llevarlo después a otros países.
Little Caesars lleva su 'pizza pizza' a los festivales de música
La cancha no es el único lugar donde Little Caesars busca hacerse presente. En el Corona Capital, la marca trasladó su identidad al terreno de la música con zonas de hospitalidad, activaciones y una instalación que incluía un tocadiscos gigante con una pizza al centro.
La propuesta tenía una intención que iba más allá de colocar el logotipo en un festival. La cadena buscó resolver una necesidad concreta de los asistentes, que recorren los escenarios y necesitan comer sin detener demasiado su recorrido. Así, la conveniencia, uno de los atributos con los que compite en sus restaurantes, se convirtió en parte de la experiencia musical.
También en Monterrey encontró una forma de llevar la conversación digital a la calle. La compañía intervino una sucursal a partir del apodo “Liru Sisa”, el nombre con el que algunos consumidores se refieren a Little Caesars en redes sociales. En vez de corregir o ignorar esa expresión, decidió apropiarse de ella y convertirla en una campaña.
“De alguna forma es entender cómo nos ven y, obviamente, aprovecharlo para generar una comunicación con ellos. Son el tipo de cosas que creo que hacen diferente a una marca, porque la parte funcional está muy clara, a qué van a los restaurantes de Little Caesars, por el precio, por la calidad, por un gran producto y por la practicidad”, comentó Guzmán.
La empresa también modificó tiendas en prácticamente todos los estados durante su campaña del Mundial. Cada intervención se adaptó a las características de los establecimientos, mientras que las colaboraciones con el entretenimiento abrieron otra vía para conectar con los consumidores. Una de las más recientes fue el lanzamiento de Jumanji Adventure, un producto desarrollado en colaboración con Sony alrededor de su nueva película.
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De la visibilidad a las ventas
Detrás de las canchas, las pizzas gigantes y las tiendas intervenidas hay una pregunta de negocio: cómo conseguir que los consumidores elijan una marca incluso cuando no están frente a sus productos. Para Little Caesars, el precio, el sabor y la rapidez siguen siendo razones centrales para visitar sus restaurantes, pero la conexión con las comunidades puede ayudar a construir una preferencia que no dependa únicamente de esos atributos.
La compañía tampoco pretende abandonar la publicidad masiva. La televisión conserva un papel importante por su capacidad para conseguir alcance rápidamente, aunque las redes sociales han ganado espacio en la distribución de sus inversiones. En determinadas iniciativas, los medios digitales pueden concentrar hasta 80% del presupuesto de marketing.
La proporción cambia según el público y el objetivo de cada campaña. Algunas acciones tienen una inversión específica en medios; otras se diseñan para generar conversación y conseguir que las personas compartan las intervenciones, de modo que la difusión llegue de forma orgánica.
“Hay otras donde ni siquiera hay medios, que son más acciones locales que después se van a los medios, pero de una forma orgánica, se viralizan y demás. Yo creo que depende mucho de la iniciativa, de lo que quieres lograr en términos de alcance, de a quién estás buscando llegar”, explicó.
Los franquiciatarios también participan en la selección de las iniciativas. Una campaña que funciona en Monterrey no necesariamente tendrá el mismo resultado en Mérida u Oaxaca, por lo que la compañía busca adaptar sus acciones a las condiciones de cada mercado.
“Estamos buscando cosas también que nos diferencien un poco más y que hagan un impacto mucho más a nivel local, como es el caso de este proyecto, como es el caso de la campaña de Liru Sisa, pero también buscando siempre trabajar con los franquiciatarios”, señaló Guzmán.
Los patrocinios de la NFL y de la Selección Mexicana de Futbol completan el mapa de espacios desde los que Little Caesars intenta acercarse a las familias. La marca tiene afinidad con niños y jóvenes, pero su objetivo comercial es llegar a todos los integrantes del hogar.