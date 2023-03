El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el miércoles que una nueva ley profundamente impopular que eleva la edad de jubilación es necesaria y entrará en vigor a finales de año. El mandatario también calificó de "sediciosos" a los manifestantes que endurecieron las protestas en Francia desde que esa impopular medida se adoptó por decreto.

"Esta reforma es necesaria. No me hace feliz. Hubiera preferido no hacerla", aseguró el mandatario liberal en una entrevista de 35 minutos en las principales cadenas de televisión, la privada TF1 y la pública France 2, asumiendo la "impopularidad" de la medida.