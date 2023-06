¿Quién era?

De acuerdo con el sitio web de su empresa, Stockton Rush, de 61 años, comenzó su carrera en 1981 como el piloto de transporte a reacción más joven del mundo, con 19 años.

En 1984 se graduó como ingeniero espacial por la Universidad de Princeton. Ese mismo año se convirtió en ingeniero de pruebas de vuelo en aviones de combate F-15 para McDonnell Douglas.

Pero en los últimos 20 años se embarcó en varias empresas tecnológicas relacionadas con el océano, entre ellas BlueView Technologies, que fabrica pequeños sistemas de sonda de alta frecuencia.

En un segmento de "CBS Sunday Morning" que se emitió en noviembre de 2022, Rush le dijo al entrevistador, David Pogue, que creció con ganas de ser astronauta y, después de obtener su título, piloto de combate.

"Tuve esta epifanía que no quería, no se trataba de ir al espacio", dijo Rush. "Se trataba de explorar. Se trataba de encontrar nuevas formas de vida. Quería ser una especie de capitán Kirk. No quería ser el pasajero en la parte de atrás. Y me di cuenta de que el océano es el universo".

Fortuna de Stockton Rush

Aunque el patrimonio exacto de Rush no es de conocimiento público, entre el dinero de su familia, su salario como CEO de OceanGate y la experiencia aeroespacial, la fortuna del explorador estaba estimada en 12 millones de dólares.