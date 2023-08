A 3 años de la explosión del puerto de Beirut, las víctimas no tienen justicia

La medida del fiscal eludió la investigación criminal en curso sobre la explosión. El Colegio de Abogados de Beirut, la Asociación Libanesa de Jueces y la Coalición Libanesa para la Independencia del Poder Judicial criticaron su decisión de liberar a los sospechosos restantes de la detención como ilegal.

Ante ello, las familias de las víctimas, ciudadanos y asociaciones civiles piden que se abra una investigación internacional para conocer los hechos y las circunstancias que llevaron a la explosión; identificar las violaciones a los derechos humanos; señalar los obstáculos que hubo durante la investigación; y formular recomendaciones para garantizar justicia y reparación a las familias.

“Líbano puede no tener líderes, pero eso no significa que otros países no puedan dar un paso al frente para liderar los derechos humanos de las personas en el Líbano”, dijo Lama Fakih, director para Medio Oriente de Human Rights Watch. “La grave falta de justicia para las víctimas de la explosión del puerto de Beirut solo socavará aún más la estabilidad y el estado de derecho en este momento crítico de la historia del Líbano”.

Líbano, sumergido en una crisis económica

El tercer aniversario de la explosión coincide con una crisis económica que azota al país desde 2019. En abril de 2023 se registró una depreciación de la moneda récord, pues Líbano alcanzó la tasa de inflación de los precios de los alimentos más alta del mundo con un 350 %, según lo informado por el Banco Mundial.