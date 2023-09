Quién es Lachlan Murdoch, el sucesor de Rupert Murdoch el frente de su imperio

¿Quién es Lachlan Murdoch?

Lachlan, de 52 años, el tercero de los seis hijos de Rupert Murdoch, nació en Londres, es hijo de la segunda esposa del multimillonario, Anna y creció inmerso en el negocio de los medios de comunicación.

En una entrevista concedida al programa "Dynasties" de la Australian Broadcasting Corporation, contó que todas las mañanas, antes de subir al autobús escolar, él y sus hermanos leían los periódicos matutinos —The New York Post, The New York Times, Daily News y Wall Street Journal— y su padre marcaba las noticias de interés y ordenaba: "Lee eso".

La mejor manera de captar la atención de su padre por las tardes era hablar de medios de comunicación o de política, según la biografía de Paddy Manning de 2022, The Successor. Cuando Lachlan se hizo mayor, pasaba los veranos trabajando en el negocio familiar, limpiando las rotativas del Daily Mirror de Sídney o trabajando como reportero meritorio para el San Antonio Express-News.

La rivalidad entre Lachlan y su hermano menor, James, se hizo patente desde una edad temprana, cuando incluso las partidas familiares al Monopoly "eran intensas y todo el mundo estaba dispuesto a hacer trampas", según un relato publicado.

Murdoch y sus hermanos asistieron a Dalton, un colegio privado en el Upper East Side de Manhattan, y a otros colegios de élite, como el Trinity School, donde formó la Trinity Conservative Society, "en un intento de crear un sano equilibrio entre todos los puntos de vista", según una entrada del anuario citada por Manning.