Wallace dijo que Trump hizo esto para obtener mejores condiciones de préstamos y primas de seguros más bajas, generando ilegalmente más de 1,000 millones de dólares de beneficios financieros.

"Esto no es lo habitual, y así no es como las partes sofisticadas tratan entre sí", dijo Wallace. "Estos no son delitos sin víctimas”.

Christopher Kise, abogado de Trump, rebatió en su declaración inicial que las finanzas del exmandatario republicano y la organización Trump eran totalmente legales.

"Es una de las marcas más exitosas del mundo, y ha hecho una fortuna acertando literalmente en inversiones inmobiliarias", dijo Kise. "No hubo intención de defraudar, no hubo ilegalidad, no hubo impago, no hubo incumplimiento, no hubo dependencia de los bancos, no hubo beneficios injustos y no hubo víctimas”.

Con información de AFP y Reuters