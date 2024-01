El presidente de Ecuador pide elevar impuestos para combatir al crimen

Noboa, quien asumió el cargo en noviembre, declaró el estado de emergencia y nombró a 22 bandas como organizaciones terroristas y objetivos militares.

Un total de ocho rehenes han sido liberados en las últimas horas en las cárceles de Azuay, Cañar y Esmeraldas, dijo el viernes la agencia penitenciaria SNAI. Aún falta por rescatar a 155 guías penitenciarios y 15 funcionarios administrativos.

Otros 21 retenidos en el penal de Cuenca fueron atendidos por la Cruz Roja, dijo SNAI la noche del jueves. Además informó que investiga la muerte de un preso en la cárcel de El Oro.

El gobierno ha dicho que se están realizando operaciones para liberar a los rehenes retenidos en al menos siete prisiones, pero ha habido escasa información sobre su estado, lo que ha generado críticas por parte de sus familias y compañeros.

"Queremos respuestas", coreaban familiares que protestaban frente a la sede del gobierno provincial de Cotopaxi.

"No sabemos nada de ellos ya seis días, no sabemos si han comido, si han tomado agua, si les han maltratado", dijo Mónica Tito, familiar de uno de los guías. "¡Señor Presidente, que por favor nos ayude, no pedimos más!".

Circulan en las redes sociales vídeos que pretenden mostrar al personal penitenciario siendo sometido a violencia extrema, incluidos disparos y ahorcamiento, pero el gobierno ha dicho que no se ha matado a ningún rehén y que algunos vídeos han sido alterados.

Reuters no pudo verificar los videos de forma independiente.

La seguridad ha empeorado a la par de los graves problemas económicos del país, mientras lidia con problemas de liquidez interna y opciones limitadas de financiamiento externo.

La propuesta fiscal de Noboa, enviada a la Asamblea Nacional a última hora del jueves, aumentaría el impuesto al valor agregado (IVA) en tres puntos del 12% al 15%. El proyecto de ley se considera urgente y debe aprobarse en un plazo de 30 días.

La medida no se aplicaría a productos alimenticios básicos, medicinas, servicios públicos, transporte, costos de salud o educación o viviendas de alquiler, entre otros, dijo el gobierno en un comunicado.

"La actual crisis de seguridad en Ecuador subraya la urgencia de aumentar la posible recaudación de impuestos para el Estado", dijo Noboa en un documento compartido por la Asamblea. "El aumento del IVA dará al Estado una fuente constante de ingresos".

Legisladores no apoyarán

La medida podría recaudar unos 1,300 millones de dólares al año y podría entrar en vigor en marzo si es aprobada por los legisladores.

Los fondos se destinarían a financiar armas y equipos para las fuerzas de seguridad y mejoras al sistema penitenciario, así como los pagos adeudados a los gobiernos regionales, según el documento.

Los legisladores -en una rara muestra de unidad- ya aprobaron dos propuestas urgentes del gobierno de Noboa, otro proyecto de ley fiscal destinado a aumentar el empleo juvenil y una ley diseñada para atraer inversiones en el sector eléctrico.

Pero los legisladores del partido izquierdista Revolución Ciudadana, que forma parte de la coalición mayoritaria de Noboa, dijeron que no respaldarán la medida del IVA, pero propondrán otras alternativas como un mayor impuesto a la salida de capitales al extranjero o tributos únicos sobre grandes capitales.

"¡Señor Daniel Noboa, usted tiene opciones, pero a costa del bolsillo de la golpeada ciudadanía !No!", dijeron los legisladores de Revolución Ciudadana en una publicación en las redes sociales.

El Partido Social Cristiano, también parte de la coalición de Noboa, dijo que no respaldaría el proyecto de ley, lo que podría llevar al mandatario a buscar apoyo con otros partidos.

Ecuador cerró 2023 con un déficit fiscal de más de 5,700 millones de dólares, según el gobierno.

"Un mayor gasto público en seguridad y una probable pérdida de ingresos debido a un crecimiento más lento ejercerán presión sobre el equilibrio presupuestario del gobierno. Eso hará que la tarea de establecer las tensas finanzas públicas del país sea aún más difícil", dijo Capital Economics en una nota.

Noboa visitó brevemente los estudios del canal de televisión TC en Guayaquil, donde el martes personas armadas interrumpieron una transmisión en vivo en imágenes difundidas en todo el mundo.

Los periodistas del canal dijeron a Reuters que la experiencia fue "surrealista" y que temían por sus vidas.

Las Fuerzas Armadas dijo en las redes sociales que ha intensificado las operaciones en varias provincias, arrestando a miembros de bandas y confiscando armas.

En tanto, la fiscalía general informó que tres personas estaban detenidas acusadas de planear un ataque contra el comandante de la policía nacional, sin proporcionar más detalles. La policía no hizo ningún comentario sobre el tema.

El gobierno de Noboa culpa del deterioro de la situación de seguridad al aumento del tráfico de drogas a través de Ecuador, que limita con Colombia y Perú, países productores de cocaína, y se ha convertido en un importante punto de envío de drogas.

Noboa presentó el jueves detalles de dos nuevas cárceles de alta seguridad que se comprometió a construir para retener a los principales líderes de las bandas delictivas.

Los presidentes de los comités de relaciones exteriores del Congreso de Estados Unidos reafirmaron su apoyo a los esfuerzos de Noboa para restablecer el orden en una declaración conjunta del viernes.

Washington aún no ha proporcionado detalles de la ayuda que podría ofrecer a Ecuador, pero el Departamento de Estado dijo el jueves que funcionarios de seguridad viajarán al país andino para ayudar con las investigaciones criminales.

Ecuador pedirá a las personas que ingresen al país por sus fronteras con Perú y Colombia que muestren sus antecedentes penales durante la duración del estado de emergencia, dijo el gobierno a última hora del jueves.