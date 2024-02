El Salvador mide en las urnas la popularidad de Nayib Bukele

Muy seguro de su reelección, el presidente más popular de América Latina, según una encuesta regional, ni siquiera ha pedido el voto para él, sino para los candidatos de su partido al Congreso de 60 escaños, para poder dar continuidad al estado de excepción y preservar los logros de la "guerra" antipandillas.

"Es importante que votemos para garantizar que tengamos una Asamblea Legislativa que pueda continuar aprobando el régimen de excepción", dijo Bukele en una conferencia de prensa, tras emitir el sufragio.

A diferencia de elecciones previas, los colores y emblemas de los partidos de oposición brillaban por su ausencia. El cian del oficialista Nuevas Ideas acaparaba la escena.

Los centros de votación cerraron a las a las 17:00 horas. El Tribunal Supremo Electoral anunció que 6.2 millones de salvadoreños estaban llamados a votar, 740,000 de ellos en exterior.

A partir de este momento comienza el escrutinio preliminar", anunció la entidad en la red social X.

Aliviados con la tranquilidad que llegó a sus barrios antes tomados por las violentas pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, los salvadoreños aplauden la política de "mano de hierro" de Bukele, aún a costa de conceder algunas libertades.

"Votaría por Bukele por el trabajo que ha realizado hasta ahora (...) es palpable la mejora en la seguridad", dijo a la agencia Reuters Juan Carlos Rosales, un ingeniero de sistemas de 44 años de edad en la capital San Salvador.

"Y también porque no hay ninguna otra oferta que pueda llamarme la atención. Lastimosamente, la oposición no se puso las pilas; sólo dicen 'no a todo'", agregó.

"La seguridad ha mejorado, antes no cualquiera podía estar aquí. Espero que esto siga así y que mejore la situación de la economía", declaró a la AFP Santos de Martínez, una ama de casa de 66 años, tras votar en La Campanera (noreste de la capital San Salvador), otrora bastión de la Barrio 18.

Tras un sangriento fin de semana con saldo de 87 muertos, Bukele impuso en marzo de 2022 un estado de excepción que suma casi 76,000 detenidos y redujo a mínimos históricos los asesinatos (oficialmente 2.4 por cada 100,000 habitantes en 2023) en el que antes fue el país con mayor índice de violencia criminal del mundo.