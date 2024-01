La estrategia de seguridad de Bukele: un modelo no exportable y poco sostenible

Sin embargo, estos números deben tomarse con precaución. El gobierno de Bukele solo ha informado de estas cifras a través de declaraciones de sus funcionarios o comunicados de la presidencia, pero desde abril de 2022, poco después del inicio de la vigencia del estado de excepción, no permite el acceso a estadísticas detalladas sobre delitos como los homicidios, diciendo que esa información estará bajo reserva durante siete años.

Este modelo de mano dura contra la delincuencia ha llamado la atención de gobernantes de varios países de América Latina e incluso de sitios tan lejanos como de Polonia. Cuando en algún sitio estalla la violencia, como en Ecuador al principio de este año, cada vez es más común que en redes sociales, en las calles o en la tribuna pública alguien diga: "lo que necesitamos es un Bukele".

Las particularidades de El Salvador

Además de las crÍticas sobre las violaciones a los derechos humanos que ha traído la implementación de este modelo, de acuerdo con las denuncias de varios organismos, en muchos de los países donde se expresa esta fascinación por Bukele no se toma en cuenta que este tipo de modelo no es replicable y que no se pueden esperar los mismos resultados.

“El modelo no es replicable porque tiene que ver con el tipo de violencia específica que es la de las pandillas, que claramente es distinta al tamaño o a la dimensión de un cártel, de una organización criminal transnacional", explicó Horacio Vives Segl, profesor en Ciencias Política del ITAM, en entrevista con Expansión.