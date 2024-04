Irán activa su defensa aérea tras explosiones atribuidas a Israel

Medios oficiales de Irán informaron el viernes de la suspensión de vuelos y la activación de las defensas aéreas en varias ciudades tras registrarse tres explosiones cerca de una base militar que podrían ser un ataque de Israel . El suceso ocurre en medio de una escalada de la tensión entre la República Islámica e Israel, que había prometido responder al ataque de Teherán con cientos de misiles y drones lanzados contra su territorio.

El ejército israelí atacó a Irán temprano el viernes, dijeron dos funcionarios de defensa israelíes a The New York Times . Tres funcionarios iraníes confirmaron que un ataque había golpeado una base aérea militar cerca de la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán, a primera hora del viernes, pero no dijeron qué país había montado el ataque.