El lanzamiento de un satélite espía de Corea del Norte fracasa

El misil que transportaba el satélite espía Malligyong-1-1 "explotó en el aire durante el primer vuelo", por lo que "fracasó su lanzamiento", declaró la Administración Nacional de Tecnología Aeroespacial en un comunicado recogido por los medios estatales.

La "causa del accidente fue la fiabilidad del nuevo motor de oxígeno líquido y queroseno", añadió.

El ejército de Corea del Sur informó minutos antes que había detectado “muchos fragmentos” en el mar después de alertar en la noche del lunes que Pyongyang lanzó un proyectil.

Minutos después de detectar un lanzamiento que se sospecha que fue "un satélite de reconocimiento militar" de Corea del Norte, "se detectaron muchos fragmentos del proyectil alrededor de las 22:46 hora local (7:46, hora de la Ciudad de México) en aguas norcoreanas", indicó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.

Horas antes, Corea del Norte informó que que lanzaría un satélite en algún momento antes del 4 de junio.

Los militares agregaron que junto con Estados Unidos están analizando si el proyectil tuvo un "vuelo operativo".

Un alto funcionario del Ministerio de Defensa japonés dijo a la prensa que "el misil no voló hacia la zona que se había anunciado y la situación no es la que Corea del Norte pretendía. Todavía estamos analizando si se trata de un satélite o no", informó la agencia de noticias japonesa Kyodo.