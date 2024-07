Los republicanos van más allá y ahora exigen que Biden deje la presidencia

Biden insistió en su comunicado en que terminaría su mandato, que finaliza el 20 de enero de 2025, y sus compañeros demócratas tacharon los llamamientos de “ridículos”.

"Si Joe Biden no está en condiciones de presentarse a las elecciones presidenciales, no está en condiciones de servir como presidente. Debe renunciar al cargo inmediatamente. El 5 de noviembre no puede llegar lo suficientemente pronto", dijo Johnson, que es el siguiente en la línea de sucesión a la presidencia después de la vicepresidenta Kamala Harris.

Donald Trump también se unió a las criticas contra el presidente, pero no exigió, por el momento, la dimisión de Biden.

"El corrupto Joe Biden no era apto para postularse como presidente, y ciertamente no es apto para servir. ¡Y nunca lo fue! ... Sufriremos mucho con su presidencia, pero remediaremos el daño que ha hecho muy rápidamente", publicó Trump, de 78 años, en su red Truth Social.

Para su compañero de fórmula J.D. Vance, Biden "ha sido el peor presidente de mi vida y Kamala Harris le acompañó en cada paso del camino".

Los compañeros demócratas de Biden llevaban semanas pidiéndole que pusiera fin a su campaña tras el desastroso debate del 27 de junio contra el expresidente Trump, en el que a Biden a veces le costaba terminar sus pensamientos.

"Si Joe Biden pone fin a su campaña de reelección, ¿cómo puede justificar seguir siendo presidente?" , se preguntó Vance en X.