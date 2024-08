Trump usa una imagen falsa en la que se atribuye el apoyo de Taylor Swift

"¡Acepto!", escribió Trump.

Swift no ha apoyado públicamente a ningún candidato para los comicios del 5 de noviembre, pero en el pasado ha apoyado a políticos demócratas.

La cantante respaldó al presidente Joe Biden y a su compañera de fórmula Kamala Harris en 2020. Harris será nominada formalmente como candidata demócrata en la convención nacional del partido en Chicago esta semana. La cantante también criticó a Trump en un documental de 2020.

Trump también publicó fotos de mujeres jóvenes con camisetas de "Swifties for Trump", y un artículo satírico con el titular "Swifties Turning to Trump After ISIS Foiled Taylor Swift Concert”.

Swift canceló tres conciertos en Viena este mes después de que las autoridades dijeran que habían frustrado un plan de atentado. Las autoridades locales detuvieron a un joven de 19 años que, según dijeron, se inspiraba en el Estado Islámico.

Ese cartel ha sido "generado por IA o simplemente ha sido manipulado", declaró a la AFP Hany Farid, experto de la Universidad de California, en Berkeley.

Parece una combinación de imágenes reales y falsas porque al menos una foto es de una mujer que vestía una camisa de este tipo, concluye Farid.

Swift no ha reaccionado públicamente.

Por otro lado, Trump compartió en Truth Social un video de una persona que afirma que los fans de la cantante parecen decantarse por el republicano.