¿Cómo llegan Trump y Kamala Harris en las encuestas previo al debate en EU?

La última serie de sondeos de opinión muestra que el magnate republicano, que se presenta como el portavoz de los estadounidenses empobrecidos y víctimas de la inflación, conserva altas posibilidades de volver a la Casa Blanca a pesar de sus problemas judiciales y el caos que rodeó su salida de la presidencia en 2021.

Harris, que logró volver a movilizar al campo demócrata tras su tardío ingreso a la campaña en reemplazo del actual presidente Joe Biden, que abandonó la carrera, también puede perfectamente alzarse con el triunfo.

La vicepresidenta conserva una pequeña ventaja en las encuestas nacionales, de acuerdo con los promedios de encuestas elaborados por The New York Times y The Economist.

De acuerdo con el ejercicio del periódico neoyorquino, hasta el lunes 9 de septiembre, Harris tenía un 49% de las intenciones de votos, frente al 47% que tiene el expresidente.

La encuesta de encuestas de The New York Times muestra lo cerrada de la contienda. (GRÁFICO: Expansión/Paula Carrillo)

El promedio de encuestas de The New York Times incluye encuestas recopiladas por el propio diario y por FiveThirtyEight. Las estimaciones se ajustan por una variedad de factores, incluyendo la actualidad y el tamaño de la muestra de una encuesta, si una encuesta representa votantes probables y si otras encuestas han cambiado desde que se realizó una encuesta.

The Economist presenta cifras similares, pues hasta el 6 de septiembre, Harris contaba con el 49% de las intenciones de voto, ante un 46% de Trump.