¿Por qué Israel está atacando a Líbano?

Esto es lo que está pasando.

Mapa de Líbano e Israel

Líbano e Israel comparten una frontera, que corresponde al sur de Líbano y al Norte de Israel. Como Líbano no reconoce a Israel como un Estado, no hay un acuerdo fronterizo entre ambos país. Esta fue trazada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2000 tras la salida de las tropas israelíes que ocuparon el sur de Líbano desde 1973. Se conoce como la Línea Azul, aunque Líbano no la reconoce como un límite.

¿Qué está pasando en Líbano?

El ejército israelí ha llevado a cabo en la última semana los ataques aéreos más intensos de la guerra, dirigidos contra dirigentes de Hezbolá y centenares de objetivos en el interior de Líbano, que han causado más de 500 muertos y más de 1,800 heridos.

Solo el lunes, murieron 550 personas por los bombardeos, se trata del número más alto e bajas en un día desde el final de la Guerra Civil del Líbano (1975-1990).

De acuerdo con la Organización Internacional de Migración (OIM), 90,000 personas han sido desplazadas de sus hogares solo en los últimos días, aunque 110,000 han tenido que salir de las zonas de conflicto desde el 7 de octubre.

El martes, un ataque en Beirut mató a Ibrahim Qubaisi, alto comandante de Hezbolá, que dirigía la fuerza de misiles y cohetes del grupo.

Israel amplió el miércoles sus ataques aéreos en Líbano y derribó un misil que el grupo armado Hezbolá disparó contra Tel Aviv, intensificando aún más el conflicto entre los dos enemigos.