Milton toca tierra en Florida como huracán de categoría 3

En un estado ya azotado por el huracán Helene hace dos semanas, se ordenó la evacuación de hasta dos millones de personas, y millones más viven en la trayectoria prevista de la tormenta.

Las autoridades emitieron advertencias cada vez más graves el miércoles, a medida que se acercaba la llegada a tierra, prevista para la noche del miércoles.

El Presidente Joe Biden instó a la población a seguir las recomendaciones de seguridad locales. "Es literalmente una cuestión de vida o muerte", dijo Biden en una reunión informativa en la Casa Blanca.

Hace menos de dos semanas, gran parte del sur de Estados Unidos experimentó la fuerza mortal del huracán Helene, que arrasó Florida y otros estados. Se espera que ambas tormentas causen daños por un valor de miles de millones de dólares.

La mayoría de las víctimas mortales de los huracanes se producen cuando los árboles caen sobre la gente en la calle, en sus coches o en sus casas, advirtió el Centro Nacional de Huracanes.

Otros mueren por accidentes posteriores a las tormentas, como prender fuego a sus casas con velas, prender fuego a fugas de gas con linternas y asfixiarse con el monóxido de carbono producido por los generadores. La gente muere de ataques al corazón y otros problemas médicos después de las tormentas, así como en accidentes al usar motosierras para despejar árboles derribados, dijo el director del NHC, Michael Brennan, en una sesión informativa por vídeo.

Impulsada por aguas inusualmente cálidas en el Golfo de México, la tormenta se disponía a golpear el área metropolitana de la Bahía de Tampa, hogar de más de 3 millones de personas, como un gran huracán con una enorme huella.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, a las 2300 GMT, la pared ocular septentrional de la tormenta empezaba a extenderse hacia la costa. Se esperaba que el centro de la tormenta se desplazara por la parte central de la península de Florida durante la noche y emergiera frente a la costa este de Florida el jueves.

Los vientos de fuerza tropical deberían alcanzar la mayor parte del estado 0000 GMT.

9pm EDT #Hurricane #Milton Position Update:

A sustained wind of 73 mph & gust to 102 mph was recently reported at a WeatherFlow station at Skyway Fishing Pier. A wind gust of 60 mph was recently reported at the Orlando Executive Airport. https://t.co/LQEVorqXZH pic.twitter.com/Y3bmIHV8sb

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2024