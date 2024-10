¿Por qué McDonald’s cobra relevancia en la lucha entre Trump y Kamala Harris?

¿Qué representa McDonald’s en las elecciones?

McDonald’s va más allá de ser una simple cadena de comida rápida; se ha convertido en un símbolo de la clase trabajadora y los empleos de base en Estados Unidos.

La experiencia laboral en McDonald’s es una parte común de la narrativa de muchos jóvenes en el país, destacando la lucha por salarios justos y condiciones laborales dignas.

En el contexto electoral actual, la presencia de McDonald’s en la conversación política también se vincula a las estrategias de los candidatos para conectar con los votantes de clase trabajadora.

La reciente controversia en torno a la compañía, donde un operador de franquicia en Israel ofreció descuentos a soldados después del ataque de Hamás, ha provocado boicots en países de mayoría musulmana y ha puesto de manifiesto cómo la política global puede afectar la percepción de la marca.

Este tipo de situaciones reflejan la fragilidad de la imagen pública de McDonald’s y cómo las decisiones tomadas por franquiciados pueden influir en la reputación corporativa.

Durante una entrevista con Expansión, María "N", joven estadounidense, cuestiona la idoneidad de Trump para liderar la economía, subraya la tensión entre los valores de la clase trabajadora y las acciones de los candidatos.

"Sí, claro, es un billonario, pero él no sabe lo que es trabajar, él viene de dinero. Tú no, él no sabe lo que es nuestra vida. Él se identifica con una clase que depende de tu explotación y de la de tu comunidad", dice.

¿McDonald's apoya a Trump?

Ahora bien, la estructura de franquicias de McDonald’s significa que la mayoría de sus sucursales son operadas de manera independiente. Aunque los franquiciados deben seguir ciertas pautas, son libres de invitar a candidatos políticos sin la aprobación de la corporación.

El candidato presidencial republicano y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, trabaja detrás del mostrador durante una visita a McDonalds en Feasterville-Trevose, Pensilvania, Estados Unidos, el 20 de octubre de 2024. (Foto: Doug Mills/Reuters)

De acuerdo con la cadena CNN, en un comunicado interno McDonald’s aclaró que no invitó a Trump a su sucursal y que no busca el protagonismo electoral. Sin embargo, el evento se interpretó como una confirmación de que McDonald’s es una parte clave de la vida diaria de millones de estadounidenses.

“McDonald’s no respalda candidatos para cargos electos y eso sigue siendo cierto en esta carrera por la presidencia”, afirmó la empresa.