Netanyahu culpa a Hamás por la muerte de los niños Bibas y promete represalias

Hamás entregó el jueves los restos de cuatro rehenes, asegurando que correspondían a Shiri Bibas, sus hijos Ariel y Kfir, de cuatro años y ocho meses respectivamente, y al periodista retirado Oded Lifshitz. Todos fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamás en Israel, que desató la escalada de violencia en la Franja de Gaza.

Las autoridades israelíes informaron la madrugada del viernes que el cuerpo de Shiri Bibas no estaba entre los entregados y que, en su lugar, se hallaba el de una mujer palestina. Hamás atribuyó el hecho a un "probable error".

Reacciones en Israel y Argentina

El portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee, afirmó que "Ariel y Kfir Bibas fueron brutalmente asesinados en cautiverio en noviembre de 2023 por terroristas palestinos" y confirmó la identificación de Oded Lifshitz. Por su parte, el contraalmirante Daniel Hagari aseguró que los menores "fueron asesinados a sangre fría por terroristas".

El gobierno de Argentina decretó dos días de duelo nacional y emitió un comunicado en el que expresó "su más enérgica condena al grupo terrorista Hamás tras la confirmación del asesinato de los niños".

La familia Bibas, en tanto, culpó a Netanyahu de no haber protegido a sus parientes. "No hay perdón por haberlos abandonado el 7 de octubre, y no hay perdón por haberlos abandonado durante su cautiverio", declaró Ofri Bibas, hermana de Yarden, esposo de Shiri y padre de Ariel y Kfir. Yarden fue liberado el 1 de febrero.

El Foro de Familias de Rehenes manifestó su conmoción por lo que calificó como un "cruel y brutal asesinato".

Netanyahu promete represalias

El primer ministro israelí advirtió que su gobierno tomará medidas contra Hamás. "El mundo civilizado debería condenar estos asesinatos horribles", declaró. "¿Quién secuestra a un bebé y lo asesina? Monstruos. Me comprometo a no cesar hasta que los responsables sean llevados ante la justicia".