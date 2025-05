León XIV tiene la misión de ser un equilibrio entre la Iglesia y el mundo

Para este profesor, León XIV dio muestras de continuidad en dos de las políticas de Francisco en su primer discurso. La primera es la construcción de una paz duradera que traiga justicia para los más desfavorecidos.

"Su perfil moderado le ayudará a entablar unas buenas relaciones con los líderes del mundo e influir, quizás, en algunos procesos de paz de algunos conflictos" dijo Beata Wojna. "Es sin ninguna duda la labor importante que normalmente han desempeñado los papas, con cierto éxito".

El otro tema es la importancia de una iglesia sinodal, es decir, una en la cual no solo los clérigos tengan voz y voto sobre los asuntos más importantes del catolicismo, sino que se incluya también a otros actores, como laicos y mujeres.

“El papa recién electo va a tener que responder a los elementos importantes que implica esta sinodalidad. Por ejemplo, la reforma de las Curias Vaticanas, que quedó a la mitad, y darle voz a las mujeres en las Curias Vaticanas”, indicó el especialista.

De acuerdo con The College of Cardinals Report, el estadounidense está muy cerca de la visión de Francisco respecto a otros temas como el cuidado del medio ambiente y el encuentro con la gente donde están. Prevost dijo en 2024 que "se supone que el obispo no debe ser un principito sentado en su reino".

También apoyó el cambio del papa Francisco en la práctica pastoral para permitir que los católicos divorciados y casados nuevamente por el civil recibieran la comunión, algo que los grupos más conservadores de la Iglesia Católica rechazan tajantemente.

Sin embargo Prevost parece algo menos favorable a ganarse el favor de la población LGBTQ que Francisco, pero mostró un leve apoyo a Fiducia Supplicans, el documento presentado por el papa argentino que autorizaba las bendiciones para parejas del mismo sexo.