Israel lanza un enorme asalto terrestre a la Ciudad de Gaza

"Gaza está ardiendo", publicó en la red social X el ministro de Defensa, Israel Katz. "Las FDI golpean con puño de hierro la infraestructura terrorista y los soldados de las FDI luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás".

Al lanzar el asalto, el Gobierno de Israel desafió a los líderes europeos que amenazaron con sanciones, y las advertencias de incluso algunos de los propios mandos militares de Israel de que podría ser un error costoso. Pero Washington ofreció su aparente bendición, transmitida por el secretario de Estado, Marco Rubio.

En la última expresión de alarma internacional, una Comisión de Investigación de Naciones Unidas concluyó que Israel había cometido un genocidio en Gaza, incitado por altos cargos, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu. Israel calificó la evaluación de "escandalosa" y "falsa".

Cadáveres bajo los escombros y miles huyen

Las autoridades sanitarias de Gaza informaron de la muerte de al menos 40 personas, la mayoría en la ciudad de Gaza, en las primeras horas del asalto del martes, mientras los ataques aéreos barrían la ciudad y los tanques avanzaban.

En el lugar donde un misil había destruido dos edificios residenciales de varias plantas en mitad de la noche, la gente trepaba por una inmensa pila de hormigón destruido para sacar a las víctimas, mostraban imágenes obtenidas por Reuters.

Una mujer lloraba mientras sacaban el cadáver de un niño pequeño de entre los escombros, lo envolvían apresuradamente en una manta verde y se lo llevaban.