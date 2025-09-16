¿Qué necesita Palestina para convertirse en un Estado?

Francia, Reino Unido, Canadá —miembros del G7—, Australia y Bélgica prometieron que reconocerán al Estado palestino en una cumbre que se celebrará el 22 de septiembre, como parte de los trabajos de la Asamblea General de la ONU.

La Asamblea General de la ONU adoptó este viernes una resolución respaldando la Declaración de Nueva York, que busca revitalizar la solución de dos Estados: Palestina e Israel, y el desarme de Hamás.

El texto, impulsado por Francia y Arabia Saudita, y apoyado por decenas de países. El texto obtuvo 142 votos a favor, diez en contra —entre ellos Israel, Estados Unidos y Argentina— y 12 abstenciones..

La Declaración de Nueva York establece “una hoja de ruta única para materializar la solución de dos Estados”, afirmó el representante de Francia al presentar la resolución.

Ese documento pide el alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes, además del desarme de Hamás y su exclusión del gobierno de Gaza a favor de la Autoridad Palestina.

La Declaración “pasa por el establecimiento de un Estado palestino viable y soberano, la normalización entre Israel y los Estados árabes y el establecimiento de garantías de seguridad colectivas, incluido Israel”, precisó el embajador de Francia.

Un momento de crisis

El aumento de los llamados al reconocimiento al Estado palestino refleja las crecientes preocupaciones de los países sobre las condiciones humanitarias cada vez más graves para los palestinos atrapados en medio de la guerra de Israel contra Hamás.