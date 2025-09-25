La FIFA y la UEFA evalúan expulsar a Israel de todas sus competiciones

"Las instancias deportivas no deben cerrar los ojos ante las graves violaciones de los derechos humanos", denunciaron en un comunicado los tres relatores especiales y miembros del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos.

"Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de derechos humanos pueden y deben ser suspendidas, como ha sucedido en el pasado", insistieron.

Estos expertos, que no representan a Naciones Unidas, creen que la suspensión de Israel es "una respuesta necesaria al genocidio en curso”.

Interrogadas por la AFP, la UEFA rechazó realizar comentarios, mientras que la FIFA optó por no ofrecer una reacción por el momento.

De acuerdo con fuentes citadas por el diario español El País, la UEFA ha promovido más la posible expulsión de los equipos israelís. Al igual que pasó con Rusia cuando invadió Ucrania, la aplicación de sanciones se realizará de manera conjunta.

La cancelación de la final de la Vuelta a España por las protestas propalestinas y la propuesta de la Comisión Europea de suspender el régimen de libre comercio de productos israelíes son factores clave para comenzar a sopesar esta decisión.

El 16 de septiembre, por primera vez, una comisión internacional de investigación con mandato de la ONU acusó a Israel de cometer "genocidio" en Gaza desde octubre de 2023 con la intención de "destruir" a los palestinos, en un contexto de creciente rechazo internacional a la ofensiva israelí.