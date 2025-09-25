Publicidad

Internacional

La FIFA y la UEFA evalúan expulsar a Israel de todas sus competiciones

Expertos independientes llaman a los principales organismos del mundo del futbol a suspender a los equipos de este país por su ofensiva contra Gaza.
jue 25 septiembre 2025 09:10 PM
Los fanáticos del PAOK se reúnen en el centro de la ciudad para protestar contra Maccabi Tel Aviv - Salónica, Grecia - 24 de septiembre de 2025 Se muestra un cartel durante la protesta que dice "tu discurso, tu elección, boicote a Israel"
Los llamados a suspender a la selección israelí de todas las competiciones se multiplican. (FOTO: Murad Sezer/REUTERS )

La UEFA y la FIFA evalúan expulsar a todos los equipos de Israel de sus competiciones oficiales como una represalia por la ofensiva que este país lleva a cabo en la Franja de Gaza, y que un comité independiente de la ONU y otras organizaciones califican de un genocidio.

El martes, expertos independientes de la ONU llamaron a ambos organismos a suspender a Israel de la competencias oficiales, incluidos el Mundial, la Champions League y la Eurocopa. Pero rechazaron imponer sanciones contra los futbolistas israelíes.

"Las instancias deportivas no deben cerrar los ojos ante las graves violaciones de los derechos humanos", denunciaron en un comunicado los tres relatores especiales y miembros del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos.

"Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de derechos humanos pueden y deben ser suspendidas, como ha sucedido en el pasado", insistieron.

Estos expertos, que no representan a Naciones Unidas, creen que la suspensión de Israel es "una respuesta necesaria al genocidio en curso”.

Interrogadas por la AFP, la UEFA rechazó realizar comentarios, mientras que la FIFA optó por no ofrecer una reacción por el momento.

De acuerdo con fuentes citadas por el diario español El País, la UEFA ha promovido más la posible expulsión de los equipos israelís. Al igual que pasó con Rusia cuando invadió Ucrania, la aplicación de sanciones se realizará de manera conjunta.

La cancelación de la final de la Vuelta a España por las protestas propalestinas y la propuesta de la Comisión Europea de suspender el régimen de libre comercio de productos israelíes son factores clave para comenzar a sopesar esta decisión.

El 16 de septiembre, por primera vez, una comisión internacional de investigación con mandato de la ONU acusó a Israel de cometer "genocidio" en Gaza desde octubre de 2023 con la intención de "destruir" a los palestinos, en un contexto de creciente rechazo internacional a la ofensiva israelí.

Estos expertos independientes de la ONU consideran que los dirigentes de los organismos internacionales deportivos "no pueden permanecer neutrales frente a un genocidio”.

No obstante, matizaron que el boicot "debe tener como objetivo al Estado de Israel y no a los jugadores individualmente" y que, por lo tanto, no debería "sancionarse a futbolistas con base en su origen o nacionalidad”.

"Doble vara"

Los llamados a suspender a la selección israelí de todas las competiciones se multiplican.

Hace unos días, el exjugador francés Éric Cantona criticó la doble vara de medir de las instancias futbolísticas.

"Cuatro días después de que empezara la guerra en Ucrania, FIFA y UEFA suspendieron a Rusia. Estamos ahora 716 días después del inicio de lo que Amnistía Internacional llama un genocidio e Israel sigue pudiendo participar. ¿Por qué esta doble medida?", afirmó.

"FIFA y UEFA deben suspender a Israel. Los clubes deben rechazar jugar contra equipos israelíes", añadió Cantona.

Al día siguiente del final caótico de la Vuelta ciclista a España en Madrid, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, instó también a excluir a Israel de las competiciones deportivas "mientras continúe la barbarie" en Gaza.

Es una de las voces más críticas en Europa ante la ofensiva llevada a cabo por el gobierno israelí en Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 orquestados por Hamás, en los que murieron 1,219 personas, en su mayoría civiles.

La respuesta de Israel ha provocado la muerte de más de 65,000 palestinos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, cifras que la ONU considera confiables.

Con información de AFP

