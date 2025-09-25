La FIFA y la UEFA evalúan expulsar a Israel de todas sus competiciones

Estos expertos independientes de la ONU consideran que los dirigentes de los organismos internacionales deportivos "no pueden permanecer neutrales frente a un genocidio”.
No obstante, matizaron que el boicot "debe tener como objetivo al Estado de Israel y no a los jugadores individualmente" y que, por lo tanto, no debería "sancionarse a futbolistas con base en su origen o nacionalidad”.
"Doble vara"
Los llamados a suspender a la selección israelí de todas las competiciones se multiplican.
Hace unos días, el exjugador francés Éric Cantona criticó la doble vara de medir de las instancias futbolísticas.
"Cuatro días después de que empezara la guerra en Ucrania, FIFA y UEFA suspendieron a Rusia. Estamos ahora 716 días después del inicio de lo que Amnistía Internacional llama un genocidio e Israel sigue pudiendo participar. ¿Por qué esta doble medida?", afirmó.
"FIFA y UEFA deben suspender a Israel. Los clubes deben rechazar jugar contra equipos israelíes", añadió Cantona.
Al día siguiente del final caótico de la Vuelta ciclista a España en Madrid, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, instó también a excluir a Israel de las competiciones deportivas "mientras continúe la barbarie" en Gaza.
Es una de las voces más críticas en Europa ante la ofensiva llevada a cabo por el gobierno israelí en Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 orquestados por Hamás, en los que murieron 1,219 personas, en su mayoría civiles.
La respuesta de Israel ha provocado la muerte de más de 65,000 palestinos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, cifras que la ONU considera confiables.
Con información de AFP