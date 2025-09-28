Congresistas en EU, abiertos a dialogar para evitar una parálisis presupuestaria

Los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, pero una medida temporal que mantuviera abierto el Gobierno tendría que reunir al menos 60 votos en el Senado, de 100 escaños, lo que significa que se necesitarían apoyos demócratas.

Los senadores demócratas han rechazado un proyecto de ley a corto plazo, pues exigen que cualquier legislación deshaga los recientes recortes republicanos a los programas de salud.

Trump está "abierto al diálogo" y "quiere actuar de buena fe", aseguró el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en Fox News.

Sin embargo, Johnson no respondió explícitamente a la pregunta de si las negociaciones entre ambos partidos, actualmente en un punto muerto, se llevarían a cabo en la reunión del lunes.

El presidente republicano ya canceló un encuentro con la oposición demócrata la semana pasada.

Johnson pidió a los demócratas que apoyen una medida provisional que financie el gobierno hasta el 21 de noviembre y permita a los legisladores seguir elaborando proyectos de ley de gastos.

"Lo único que tratamos de hacer es ganar un poco de tiempo", dijo Johnson en el programa "State of the Union" de la CNN el domingo.

"Necesitamos una negociación seria", dijo Chuck Schumer, el principal demócrata del Senado, a NBC. "Ahora bien, si en esta reunión el presidente va a despotricar y a limitarse a gritar a los demócratas y a hablar de todos sus supuestos agravios y a decir esto, lo otro y lo de más allá, no conseguiremos nada”.