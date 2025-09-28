Publicidad

Internacional

Congresistas en EU, abiertos a dialogar para evitar una parálisis presupuestaria

Legisladores republicanos llaman a sus pares demócratas para aprobar una ley que evite que el gobierno cierre a partir del miércoles.
dom 28 septiembre 2025 01:44 PM
Una vista muestra la coma del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, D.C., EE. UU., 3 de julio de 2025.
Si el Congreso no actúa, miles de trabajadores de la administración federal, desde la NASA hasta los parques nacionales, podrían ser despedidos. (FOTO: Umit Bektas/REUTERS)

En vísperas de una reunión entre legisladores y el presidente Donald Trump, los líderes republicanos del Congreso trataron el domingo de culpar a los demócratas de un estancamiento antes de un plazo inminente para aprobar una ley que evite un cierre del Gobierno y les instaron a acordar un proyecto de ley a corto plazo para ganar algo de tiempo.

Si no se aprueba la ley de financiación, parte del gobierno cerrará el miércoles, primer día del año fiscal 2026.

Los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, pero una medida temporal que mantuviera abierto el Gobierno tendría que reunir al menos 60 votos en el Senado, de 100 escaños, lo que significa que se necesitarían apoyos demócratas.

Los senadores demócratas han rechazado un proyecto de ley a corto plazo, pues exigen que cualquier legislación deshaga los recientes recortes republicanos a los programas de salud.

Trump está "abierto al diálogo" y "quiere actuar de buena fe", aseguró el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en Fox News.

Sin embargo, Johnson no respondió explícitamente a la pregunta de si las negociaciones entre ambos partidos, actualmente en un punto muerto, se llevarían a cabo en la reunión del lunes.

El presidente republicano ya canceló un encuentro con la oposición demócrata la semana pasada.

Johnson pidió a los demócratas que apoyen una medida provisional que financie el gobierno hasta el 21 de noviembre y permita a los legisladores seguir elaborando proyectos de ley de gastos.

"Lo único que tratamos de hacer es ganar un poco de tiempo", dijo Johnson en el programa "State of the Union" de la CNN el domingo.

"Necesitamos una negociación seria", dijo Chuck Schumer, el principal demócrata del Senado, a NBC. "Ahora bien, si en esta reunión el presidente va a despotricar y a limitarse a gritar a los demócratas y a hablar de todos sus supuestos agravios y a decir esto, lo otro y lo de más allá, no conseguiremos nada”.

"Queremos encontrar un consenso bipartidista (...) que realmente satisfaga las necesidades del pueblo estadounidense en materia de salud, seguridad y bienestar económico", dijo Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.

"Espero que evitemos el shutdown", añadió el domingo en ABC.

Cerca de un nuevo

shutdown

El gobierno federal está al borde de su 15º cierre parcial desde 1981, ya que los legisladores no han logrado ponerse de acuerdo sobre un plan de financiación discrecional —el dinero que se asigna a través del proceso presupuestario anual del Congreso— para el nuevo año fiscal, o cerca de una cuarta parte de los 7 billones de dólares del presupuesto estadounidense.

Si el Congreso no actúa, miles de trabajadores de la administración federal, desde la NASA hasta los parques nacionales, podrían ser despedidos y una amplia gama de servicios se verían interrumpidos. Los tribunales federales podrían tener que cerrar y las subvenciones a las pequeñas empresas, retrasarse.

Johnson calificó las exigencias de los demócratas de "escandalosas", y afirmó que los trabajadores del gobierno y las personas que dependen de los servicios públicos se verán perjudicados.

"Está bien que haya debates y disputas partidistas, pero no se puede tomar a la gente como rehén de sus servicios", señaló.

En marzo, ante la amenaza de una parálisis gubernamental, los republicanos se negaron a dialogar con los demócratas sobre los recortes presupuestarios y los despidos de miles de empleados públicos.

Diez senadores demócratas, incluido Schumer, votaron entonces a regañadientes a favor del proyecto de ley republicano para evitar un shutdown.

Las batallas por las parálisis presupuestarias del gobierno federal se han convertido en una característica habitual de la política estadounidense tanto durante gobiernos republicanos como demócratas en un Washington cada vez más polarizado.

Con información de AFP y Reuters

