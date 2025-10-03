Expulsión acelerada, la herramienta para cumplir la meta de deportación de Trump

La administración Trump en 2019, durante su primer mandato, amplió la eliminación acelerada por todo el interior de los Estados Unidos. La política fue bloqueada inicialmente por la entonces juez de distrito Ketanji Brown Jackson, ahora juez de la Corte Suprema, que dictaminó que la administración no había seguido los procedimientos administrativos adecuados.
En 2020, un tribunal de apelaciones anuló su orden, concluyendo que la administración no estaba obligada a proporcionar un aviso previo de la política.
Aunque autorizado para reanudar el uso ampliado durante sus últimos meses en el cargo, la administración para entonces había pasado en gran medida a otra parte; en medio de la pandemia de covid-19, el DHS cambió el enfoque de aplicación a las expulsiones fronterizas bajo la orden de salud pública del Título 42.
En 2022, Biden rescindió la expansión de la era Trump al interior de los Estados Unidos y, en su lugar, se centró en utilizar la eliminación acelerada en la frontera, especialmente después del final del Título 42 en mayo de 2023.
En ese año, las deportaciones aceleradas representaron el mayoría de las deportaciones desde la administración Obama; 194,000 de las 330,000 deportaciones en el año fiscal 2024 (59%) estaban bajo la autoridad de vía rápida.
Al retomar el cargo, Trump trató de retomar donde lo había dejado. En su segundo día en el cargo, amplió la deportación acelerada al "todo el alcance de su autoridad legal".
El DHS no ha publicado datos sobre el número de deportaciones aceleradas realizadas desde el interior de los Estados Unidos desde entonces, pero la gran mayoría de los migrantes que llegan a la frontera han sido colocados en deportación acelerada.
Con un mínimo histórico de llegadas no autorizadas a la frontera, los agentes de la Patrulla Fronteriza también han sido asignados para ayudar con los arrestos y deportaciones interiores, trayendo con ellos su conocimiento del proceso de vía rápida.