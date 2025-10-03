Publicidad

Expulsión acelerada, la herramienta para cumplir la meta de deportación de Trump

El proceso, que antes era usado solo para inmigrantes irregulares que acababan cruzar la frontera, ahora también se usa para deshacerse de personas que residen desde hace tiempo.
vie 03 octubre 2025 05:55 AM
Una mujer es detenida durante una redada por EE. UU. Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una planta de producción de carne de Glenn Valley Foods en Omaha, Nebraska, EE. UU. 10 de junio de 2025 en una imagen fija del vídeo. Estados Unidos Inmigración y Aduanas/Folleto a través de REUTERS.
Trump el uso ampliado de la autoridad de deportación rápida como una política muy necesaria para revertir lo que denomina una "invasión" de migrantes que ocurrió durante el gobierno del presidente Joe Biden. (FOTO: U.S. Immigration and Customs Enforcement/via REUTERS)

El gobierno de Donald Trump amplió el uso de poderes de deportación de vía rápida de maneras sin precedentes para expulsar a los inmigrantes irregulares en pocas horas por decisión individual del personal de Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sin revisión judicial.

Así se transforma lo que anteriormente había sido una autoridad más limitada para las llegadas recientes a la frontera estadounidense en una herramienta de deportaciones potente y de gran alcance.

El proceso, conocido como expulsión acelerada, históricamente se había aplicado principalmente a inmigrantes no autorizados que acababan de cruzar una frontera terrestre o marítima de los Estados Unidos, indicó el Instituto de Políticas Migratorias en un artículo.

La administración de Trump ha tratado de ampliar el uso de la autoridad de vía rápida a nivel nacional y la ha utilizado para ordenar las deportaciones de personas que han residido en Estados Unidos desde hace años, y ha orquestado maniobras para usarla en personas previamente cubiertas por varias protecciones temporales, así como en aquellas con casos de asilo pendientes en tribunales de inmigración y oficinas de asilo.

La expansión del uso de esta herramienta, que ha sido desafiado en la corte, ofrece al gobierno del republicano una mejor herramienta para alcanzar su meta de deportación de un millón de deportaciones anuales, así como reducir el retraso de casi 4 millones de casos de deportación pendientes en los tribunales de inmigración.

De acuerdo con el análisis del MPI, Bajo la visión ampliada de la administración, los poderes podrían, en teoría, aplicarse a al menos 2.5 millones de no ciudadanos.

Esto incluye aproximadamente 1 millón de migrantes que llegaron a la frontera suroeste sin autorización y se les permitió entrar a los Estados Unidos durante la segunda mitad de la administración Biden, así como a 1.5 millones de no ciudadanos que previamente se les otorgaron protecciones temporales, como la libertad condicional humanitaria, que ahora la administración Trump argumenta que son elegibles para una deportación acelerada.

La administración Trump justifica vigorosamente el uso ampliado de la autoridad de deportación rápida como una política muy necesaria para revertir lo que denomina una "invasión" de migrantes que ocurrió durante el gobierno del presidente Joe Biden.

Los abogados de inmigración y otros advierten que el procedimiento, que ofrece protecciones limitadas en el debido proceso e inhibe el acceso rápido de los inmigrantes al asesoramiento legal, exacerba las probabilidades de que los solicitantes de asilo se pasen por alto los temores de persecución, y también afectará a algunos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, con costos importantes para las libertades civiles y los derechos constitucionales.

La historia de la expulsión acelerada

El Congreso autorizó la expulsión acelerada hace tres décadas, con la aprobación de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996.

Desde entonces, más de 3 millones de no ciudadanos han sido expulsados mediante esta autoridad, principalmente individuos encontrados en la frontera o puertos de entrada interiores, como aeropuertos.

En su primer mandato, Donald Trump trató de extender el proceso a nivel nacional, pero fue frenado por un tribunal federal, y su administración finalmente cambió su atención a los desafíos fronterizos relacionados con el covid-19. Solo 17 no ciudadanos fueron expulsados a través de procedimientos de expulsión acelerada ampliados durante el primer mandato de Trump.

Al principio de su segundo mandato, la administración revivió rápidamente su interpretación más fuerte de la autoridad, pero un juez federal en agosto bloqueó las expansiones geográficas y de otro tipo.

El Departamento de Justicia apeló rápidamente. El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia pronto puede restablecer algunos de los cambios; un miembro del panel de tres jueces, considerando el caso de expansión nacional, ha indicado que ya habría eliminado el bloqueo.

Sin embargo, incluso si la expansión nacional se mantiene detenida, el DHS puede utilizar la expulsión acelerada dentro de una zona de 100 millas de las fronteras terrestres y marítimas de los Estados Unidos, un área que abarca dos tercios de la población de los Estados Unidos.

Su misión puede ser asistida por una reciente orden de la Corte Suprema que permite a las autoridades detener a los no ciudadanos para verificar su estatus migratorio en función de su raza o etnia, idioma o tipo de trabajo.

Antes de 1996, todas las llegadas no autorizadas eran procesadas para su expulsión en el tribunal de inmigración, donde los crecientes retrasos y las solicitudes de asilo llevaron a un procedimiento más largo.

Con el advenimiento de la expulsión acelerada, los funcionarios podían ordenar la deportación de los no ciudadanos sin una audiencia ante un juez de inmigración; las personas que presentaban solicitudes de asilo debían ser examinadas rápidamente por los oficiales de asilo.

La administración Clinton utilizó la autoridad principalmente para los migrantes que llegaban sin autorización en aviones, barcos y en puestos fronterizos oficiales. Su uso aumentó rápidamente, de 23,000 deportaciones en el año fiscal 1997 a 89,000 en el año fiscal 1999, cuando representó el 49% de las 183,000 deportaciones.

Las administraciones posteriores ampliaron el uso de la eliminación acelerada, de manera limitada. En 2002, el presidente George W. Bush extendió el uso a los migrantes que llegaron sin autorización por mar y que habían estado en los Estados Unidos durante menos de dos años.

En 2004, el proceso se extendió a los migrantes que habían cruzado una frontera terrestre sin autorización, habían estado en los Estados Unidos por menos de 14 días y habían sido detenidos a menos de 100 millas de la frontera.

La administración Obama aumentó el uso de la deportación acelerada, especialmente después de un mayor énfasis en la aplicación de las fronteras en 2011. En el año fiscal 2013, el DHS realizó 198,000 expulsiones aceleradas, la mayor número en un año fiscal, lo que representa el 46% de las 432,000 deportaciones.

En 2017, antes de dejar el cargo, la administración Obama extendió las deportaciones aceleradas a los cubanos. Anteriormente, a los cubanos que llegaron a suelo estadounidense se les había concedido la libertad condicional para entrar.

La administración Trump en 2019, durante su primer mandato, amplió la eliminación acelerada por todo el interior de los Estados Unidos. La política fue bloqueada inicialmente por la entonces juez de distrito Ketanji Brown Jackson, ahora juez de la Corte Suprema, que dictaminó que la administración no había seguido los procedimientos administrativos adecuados.

En 2020, un tribunal de apelaciones anuló su orden, concluyendo que la administración no estaba obligada a proporcionar un aviso previo de la política.

Aunque autorizado para reanudar el uso ampliado durante sus últimos meses en el cargo, la administración para entonces había pasado en gran medida a otra parte; en medio de la pandemia de covid-19, el DHS cambió el enfoque de aplicación a las expulsiones fronterizas bajo la orden de salud pública del Título 42.

En 2022, Biden rescindió la expansión de la era Trump al interior de los Estados Unidos y, en su lugar, se centró en utilizar la eliminación acelerada en la frontera, especialmente después del final del Título 42 en mayo de 2023.

En ese año, las deportaciones aceleradas representaron el mayoría de las deportaciones desde la administración Obama; 194,000 de las 330,000 deportaciones en el año fiscal 2024 (59%) estaban bajo la autoridad de vía rápida.

Al retomar el cargo, Trump trató de retomar donde lo había dejado. En su segundo día en el cargo, amplió la deportación acelerada al "todo el alcance de su autoridad legal".

El DHS no ha publicado datos sobre el número de deportaciones aceleradas realizadas desde el interior de los Estados Unidos desde entonces, pero la gran mayoría de los migrantes que llegan a la frontera han sido colocados en deportación acelerada.

Con un mínimo histórico de llegadas no autorizadas a la frontera, los agentes de la Patrulla Fronteriza también han sido asignados para ayudar con los arrestos y deportaciones interiores, trayendo con ellos su conocimiento del proceso de vía rápida.

