Expulsión acelerada, la herramienta para cumplir la meta de deportación de Trump

El proceso, conocido como expulsión acelerada, históricamente se había aplicado principalmente a inmigrantes no autorizados que acababan de cruzar una frontera terrestre o marítima de los Estados Unidos, indicó el Instituto de Políticas Migratorias en un artículo.

La administración de Trump ha tratado de ampliar el uso de la autoridad de vía rápida a nivel nacional y la ha utilizado para ordenar las deportaciones de personas que han residido en Estados Unidos desde hace años, y ha orquestado maniobras para usarla en personas previamente cubiertas por varias protecciones temporales, así como en aquellas con casos de asilo pendientes en tribunales de inmigración y oficinas de asilo.

La expansión del uso de esta herramienta, que ha sido desafiado en la corte, ofrece al gobierno del republicano una mejor herramienta para alcanzar su meta de deportación de un millón de deportaciones anuales, así como reducir el retraso de casi 4 millones de casos de deportación pendientes en los tribunales de inmigración.

De acuerdo con el análisis del MPI, Bajo la visión ampliada de la administración, los poderes podrían, en teoría, aplicarse a al menos 2.5 millones de no ciudadanos.

Esto incluye aproximadamente 1 millón de migrantes que llegaron a la frontera suroeste sin autorización y se les permitió entrar a los Estados Unidos durante la segunda mitad de la administración Biden, así como a 1.5 millones de no ciudadanos que previamente se les otorgaron protecciones temporales, como la libertad condicional humanitaria, que ahora la administración Trump argumenta que son elegibles para una deportación acelerada.