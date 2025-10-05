Hamás pide un acuerdo inmediato de rehenes por prisioneros

Al menos cinco personas murieron durante la jornada, según la Defensa Civil, un servicio de socorro que opera bajo la autoridad de Hamás.

Las negociaciones en Egipto partirán del plan del presidente estadounidense Donald Trump, que envió a su enviado Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner.

El presidente estadounidense dijo este domingo las negociaciones para la implementación de una tregua en Gaza llevarán días.

"En este momento, mientras hablamos, están en negociaciones. Han comenzado las negociaciones. Durarán un par de días", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

El objetivo es cerrar los detalles sobre las condiciones de liberación de los rehenes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre. Las negociaciones se celebrarán en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, indicaron ambas partes.

En un intercambio de mensajes con un reportero de CNN conocido este domingo, el presidente respondió afirmativamente cuando se le preguntó si el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaba dispuesto a poner fin a la campaña militar en Gaza.

Netanyahu, un aliado de Trump, anunció el domingo que los negociadores israelíes partirían hacia Sharm el Sheij el lunes, una delegación encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer.

Por su parte un responsable de Hamás dijo que los negociadores del movimiento deberían llegar el domingo procedentes de Doha.