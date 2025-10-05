Publicidad

Internacional

Hamás pide un acuerdo inmediato de rehenes por prisioneros

Donald Trump asegura que las negociaciones para implementar su plan de paz durarán "un par de días", pero su jefe de diplomacia
dom 05 octubre 2025 01:19 PM
Esta foto tomada durante una gira mediática organizada por el ejército israelí el 3 de octubre de 2025, muestra una columna de humo que se eleva sobre la ciudad de Gaza durante un ataque israelí. El ejército israelí dijo el 4 de octubre que continuaba su ofensiva en la ciudad de Gaza y advirtió a los residentes que no regresaran a la zona, incluso después de que el presidente estadounidense Donald Trump instara a Israel a detener su asalto al territorio.
Trump advirtió a Hamás que no "toleraría ningún retraso" en la aplicación de su plan. (FOTO: JACK GUEZ/AFP)

Hamás pidió este domingo un acuerdo "inmediato" de intercambio de rehenes por prisioneros antes de que empiecen en Egipto las negociaciones indirectas sobre el plan de Trump para poner fin la guerra en Gaza.

Cuando faltan dos días para el segundo aniversario del ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino contra Israel, el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, el ejército israelí prosiguió sus bombardeos en Ciudad de Gaza.

Al menos cinco personas murieron durante la jornada, según la Defensa Civil, un servicio de socorro que opera bajo la autoridad de Hamás.

Las negociaciones en Egipto partirán del plan del presidente estadounidense Donald Trump, que envió a su enviado Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner.

El presidente estadounidense dijo este domingo las negociaciones para la implementación de una tregua en Gaza llevarán días.

"En este momento, mientras hablamos, están en negociaciones. Han comenzado las negociaciones. Durarán un par de días", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

El objetivo es cerrar los detalles sobre las condiciones de liberación de los rehenes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre. Las negociaciones se celebrarán en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, indicaron ambas partes.

En un intercambio de mensajes con un reportero de CNN conocido este domingo, el presidente respondió afirmativamente cuando se le preguntó si el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaba dispuesto a poner fin a la campaña militar en Gaza.

Netanyahu, un aliado de Trump, anunció el domingo que los negociadores israelíes partirían hacia Sharm el Sheij el lunes, una delegación encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer.

Por su parte un responsable de Hamás dijo que los negociadores del movimiento deberían llegar el domingo procedentes de Doha.

"Hamás está muy interesado en alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra e iniciar inmediatamente el proceso de intercambio de prisioneros", es decir de rehenes por detenidos palestinos, dijo este responsable a la AFP bajo condición de anonimato.

"Suspender las operaciones"

Hamás subrayó ante los mediadores "la necesidad de que Israel suspenda todas las operaciones militares en el conjunto de la Franja de Gaza, cese todas las actividades aéreas, de reconocimiento y los sobrevuelos de drones y se retire del interior de Ciudad de Gaza".

Al mismo tiempo, "Hamás y las facciones de la resistencia pondrán fin a sus operaciones militares".

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, también advirtió que Israel debe poner fin a los bombardeos sobre la Franja de Gaza para poder liberar a los rehenes.

"Creo que tanto los israelíes como todo el mundo reconocen que no se puede liberar a los rehenes en medio de los ataques, por lo que estos tendrán que cesar", declaró Rubio en la cadena CBS News.

"No puede haber una guerra en medio de todo esto", afirmó el máximo representante diplomático estadounidense.

Pese a ello, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Eyal Zamir, dijo durante una visita el domingo a las tropas en Gaza que si fracasan las negociaciones "retomaremos el combate".

El viernes, Hamás se declaró dispuesto a liberar a todos los rehenes en el marco del plan de Trump, anunciado el 29 de septiembre, y a iniciar negociaciones inmediatas para ultimar los detalles.

Trump llamó entonces a Israel a detener "inmediatamente" sus bombardeos en Gaza, pero el ejército israelí prosiguió sus ataques, causando el sábado cerca de 60 muertos, según la Defensa Civil local.

"Ha habido una clara disminución en el número de bombardeos aéreos [desde la noche del sábado]. Los tanques y vehículos militares se han retirado un poco, pero creo que se trata de una maniobra táctica y no de una retirada", dijo a la AFP Muin Abu Rajab, un habitante de Gaza.

Netanyahu afirma apoyar el plan de Trump, aunque aseguró que su ejército se mantendrá en la mayor parte de la Franja de Gaza, que controla en un 75 % aproximadamente.

El presidente estadounidense afirmó el sábado que Israel había aceptado una primera "línea de retirada" a una distancia de 1.5 a 3.5 km dentro del territorio palestino. En cuanto Hamás la acepte, un alto el fuego "entrará inmediatamente en vigor", aseguró.

El ataque del 7 de octubre provocó la muerte de 1,219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por AFP a partir de datos oficiales.

De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen siendo rehenes en Gaza, de las cuales 25 han muerto, según el ejército.

La ofensiva de represalia israelí ha causado al menos 67.000 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según las cifras del Ministerio de Salud de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

La ONU ha declarado la hambruna en una parte de Gaza y sus investigadores afirman que Israel comete un genocidio en el territorio palestino, acusaciones rechazadas por Israel.

