¿Quiénes son los 20 rehenes israelíes liberados por Hamás?

Muchos llevan allí desde el amanecer, con fotografías de los rehenes y banderas israelíes con un lazo amarillo, un símbolo del movimiento que pedía la liberación de los secuestrados por el movimiento islamista palestino Hamás.

Hamás y sus milicias aliadas tomaron como rehenes a 251 personas durante su ataque sin precedentes contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

Muchos regresaron a Israel en treguas anteriores, pero 47 continuaban retenidos en el territorio palestino. Solo 20 seguían con vida y regresaron este lunes a Israel.

La gente reacciona en la "Plaza de los Rehenes" el día en que Hamas libera a los rehenes, que han estado detenidos en Gaza desde el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas, como parte de un intercambio de prisioneros-rehenes y un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, en Tel Aviv, Israel, el 13 de octubre de 2025.

A cambio de ellos, Israel anunció el lunes que liberó a 1,968 prisioneros palestinos. La mayoría de ellos fueron liberados de la prisión militar de Ofer en Cisjordania ocupada hacia ese mismo territorio y hacia Jerusalén Este, territorio anexionado por Israel, y el resto desde la prisión de Ktziot, en el sur de Israel, hacia la Franja de Gaza, precisó la nota.

¿Quiénes son los 20 rehenes liberados?

Esto es lo que sabemos sobre las personas liberadas este lunes como parte de un plan de paz acordado entre Israel y Hamás.

Muchos de quienes fueron tomados rehenes el 7 de octubre de 2023 regresaron a Israel en treguas anteriores, pero 47 continuaban retenidos en el territorio palestino. Solo 20 seguían con vida y regresaron este lunes a Israel. (FOTO: AFP)

Matan Angrest, 22 años

El suboficial Matan Angrest fue capturado en su tanque cerca de la Franja de Gaza después de intentar impedir la infiltración de comandos islamistas cerca de la base militar de Nahal Oz.

Los tres compañeros que iban con él en el tanque murieron, y los cadáveres de dos de ellos siguen en Gaza.

En un video divulgado por su familia en abril de 2025, se ve el momento en que es capturado en su tanque.