“Un alto al fuego no es un tratado de paz”: los huecos que dejan Israel y Hamás

El acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes, contempla un canje de los últimos rehenes israelíes que quedan en Gaza —20 que siguen vivos y 28 fallecidos— por casi 2,000 palestinos recluidos en cárceles israelíes, entre ellos 250 presos "por motivos de seguridad nacional".

Aunque Netanyahu y Trump usan un tono triunfante, el acuerdo aún deja muchos vacíos por los que la paz puede ser un objetivo aún lejano para Medio Oriente, de acuerdo con especialistas.

"Es un cambio histórico, donde sí hay que reconocerlo y lo que sí está en papel es el alto al fuego, un retiro parcial israelí, es la primera vez que Israel lo acepta de una manera abierta", dice Talya Iscan, académica de la escuela de Gobierno y economía de la Universidad Panamericana (UP), a Expansión.

La especialista señala que es positivo que las hostilidades frenen, ya que impedirá la muerte de más personas, principalmente palestinos. Desde el 7 de octubre de 2023, Israel mató a más de 67,000 personas en la Franja de Gaza, de acuerdo con cifras del Ministerio de Sanidad de este enclave palestino.

"Son pausas operativas que frenan espirales de venganza y supuestamente habrá mecanismos de verificación, pero también hay desventajas. Un alto el fuego no significa un tratado de paz", dijo.

Este lunes, los países mediadores en el acuerdo —Estados Unidos, Egipto, Qatar y, probablemente, Turquía—, firmarán este lunes un documento como garantes durante la cumbre del lunes en el balneario egipcio de Sharm El Sheij, dijo una fuente diplomática a la Agencia France-Presse (AFP).

Sin embargo, no hay claridad aún sobre qué tipo de garantías ofrecerán para garantizar el alto al fuego.