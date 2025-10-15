Israel también asesina civiles
La Oficina del Alto Comisionado también denunció que Israel ha matado a civiles en la Franja de Gaza a pesar de que un alto al fuego está vigente desde el viernes.
"El Ejército israelí continúa matando civiles en las 'líneas de redespliegue'". Desde el 10 de octubre, al menos 15 palestinos han muerto a tiros en zonas cercanas a las tropas israelíes, que aún continúan controlando más del 50 % de la Franja de Gaza, afirma el comunicado.
"Atacar a civiles que no participan directamente en las hostilidades constituye un crimen de guerra, independientemente de la ubicación del incidente y su proximidad a la línea de despliegue acordada", agrega el comunicado de la ONU.
La Defensa Civil de Gaza afirmó que las fuerzas israelíes mataron a seis palestinos en distintos incidentes el martes, mientras que el ejército indicó que sus tropas habían abierto fuego contra sospechosos que se acercaban a sus posiciones.
Mahmud Basal, portavoz de esta agencia de rescate —que opera bajo el gobierno de Hamás—, dijo que cinco personas murieron mientras "inspeccionaban sus casas" en el distrito de Shujaiya, en Ciudad de Gaza.
El ejército israelí afirmó que sus tropas dispararon después de que "se identificara a varios sospechosos cruzando la Línea Amarilla y acercándose a las tropas de las FDI que operaban en el norte de la Franja de Gaza”.
"Se intentó alejar a los sospechosos", indicó el comunicado militar, agregando que estos "continuaron acercándose de las tropas, que abrieron fuego para eliminar la amenaza”.
En virtud de un acuerdo de alto el fuego alcanzado con Hamás, las fuerzas israelíes se han retirado a la denominada "Línea Amarilla", detrás de la cual las tropas siguen controlando aproximadamente la mitad de Gaza.
En un incidente similar, Basal declaró que un ataque con drones israelíes mató a una persona cuando apuntó a un grupo de civiles en la localidad de Al Fukhari, al sureste de la ciudad de Jan Yunis.