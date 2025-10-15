Ejecuciones extrajudiciales

La Unidad Sahm, supuestamente afiliada al Ministerio del Interior de Gaza, publicó el lunes imágenes de vídeo que aparentemente mostraban la ejecución pública resumida de ocho hombres con los ojos vendados y esposados de la misma familia en la ciudad de Gaza.

De acuerdo con la información, este incidente fue en represalia por un intercambio de fuegos entre miembros de la familia y personas afiliadas a Hamas el día anterior.

La Unidad Sahm asegura que estas operaciones tiene como objetivo "limpiar criminales" de otra familia, también en la ciudad de Gaza, y afirmó haber matado a dos presuntos "colaboradores" en la zona.

Las fuerzas de seguridad de Hamás reforzaron el martes su control sobre las arrasadas ciudades de Gaza.

En el norte del territorio, cuando las fuerzas israelíes se retiraron de Ciudad de Gaza, policías armados del gobierno de Hamás, con el rostro cubierto, reanudaron las patrullas callejeras.

"Nuestro mensaje es claro: no habrá lugar para delincuentes ni para aquellos que amenacen la seguridad de los ciudadanos", dijo una fuente de seguridad palestina en Gaza a la AFP.

En las últimas horas también se registraron enfrentamientos armados entre diversas unidades de seguridad de Hamás y otros grupos palestinos armados, algunos de los cuales tendrían el respaldo de Israel.