El centrista Rodrigo Paz gana las elecciones presidenciales en Bolivia

Paz se inclina por un cambio gradual del modelo económico actual, manteniendo los programas sociales para los pobres y promoviendo al mismo tiempo el crecimiento del sector privado.

El futuro presidente forjó su victoria rehuyendo el membrete ideológico. Heredero de una influyente dinastía política, este moderado y populista se describe a sí mismo como un hombre de consensos. Promete cambiar el sistema y a la vez no afectar a nadie.

Y en sus mítines reparte lemas para todos: del conservador "Dios, familia, patria" al guevarista "hasta la victoria siempre".

¿Quién es Rodrigo Paz?

Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), tuvo que empezar varias veces de cero porque su familia se veía obligada a viajar de un lado a otro, a menudo perseguida por dictaduras militares.

"En la lucha de mis padres por la democracia, hemos vivido en 10 países diferentes", dijo en una entrevista a la AFP a finales de agosto.

Nació el 22 de septiembre de 1967 en España, país del que también tiene la nacionalidad, y pasó su infancia en Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Panamá, entre otros.

Esta faceta de trotamundos la retomó durante su campaña electoral. El economista recorrió cientos de municipios de Bolivia en cinco años. "No soy un candidato de hace seis meses", aseguraba.

Paz no es nuevo en política. Fue diputado, alcalde y senador por Tarija, un departamento rico en gas y petróleo, del que su familia es oriunda. Llega al poder ahora de la mano del Partido Demócrata Cristiano.