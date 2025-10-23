La extrema derecha y las criptomonedas, una relación complicada

Financiamiento poco transparente

Sin embargo, los críticos de este tipo de activos aseguran que empoderan a grupos criminales, organizaciones terroristas y a Estados corruptos.

“Las cripto son el vehículo perfecto para financiar campañas y esquivar las regulaciones tradicionales de financiación”, dice la escritora especializada en tecnología Marta Peirano en un artículo para El País.

La mayoría de las plataformas de pago en línea, como PayPal, Apple Pay y Google Wallet, han prohibido su utilización para recaudar dinero destinado a la promoción de discursos de odio, por lo que grupos extremistas encontraron en las criptomonedas el medio perfecto para la financiación.

La Liga Antidifamación encontró que en 2023 por lo menos 15 grupos de extrema derecha, que incluye a neonazis y antisemitas estadounidenses, movieron importantes cantidades en criptomonedas para financiar sus actividades.

El Southern Poverty Law Center , un grupo de defensa, identificó 600 direcciones de criptomonedas usadas por miembros de la extrema derecha, por ejemplo, Andrew Anglin, dueño del sitio web neonazi Daily Stormer, quien presuntamente recibió 100 bitcoins (3.8 millones de dólares en febrero de 2023).

En noviembre de 2020, después de las elecciones que Donald Trump perdió ante el demócrata Joe Biden, varios activistas ultraconservadores recibieron donaciones de medio millón de dólares en bitcoin a través de un donante francés. El FBI cree que estos recursos se usaron para financiar el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021.