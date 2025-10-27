En medio de la euforia por un resultado mejor que el esperado por analistas y por el mismo Milei —La Libertad Avanza obtuvo un 40.68% de los votos frente al 31.69% del peronismo opositor—, el mandatario dijo que "ahora lo importante será conseguir las reformas”.

"Lo peor ya pasó", dijo Milei el lunes por la mañana en una entrevista en el canal de televisión local A24. "Voy a buscar los votos que me faltan (en el Congreso) para concretar estas reformas", agregó, en relación a potenciales alianzas con legisladores y gobernadores.

"En ambas cámaras del Congreso, si el gobierno logra negociar con los representantes de Provincias Unidas (cuyos gobernadores comparten muchos de los mismos puntos de vista fiscales que Milei), la combinación de esos votos combinados con los de la LLA y el PRO dejaría al bloque del gobierno a solo unos pocos escaños de una mayoría general", indica un análisis de UBS.

¿Cuáles son las reformas que busca Milei?

Milei ratificó que buscará impulsar una reforma laboral, de pensiones y fiscal, luego de reforzar su presencia en un Congreso que estaba dominado por la oposición.

Reforma laboral

Días antes de las elecciones, el gobierno de Milei anunció su intención de sacar adelante una reforma laboral, que tendrá entre sus puntos centrales el concepto de "salario dinámico" y el cierre de convenios por empresas en lugar de por actividad.

“Por demasiado tiempo, la incertidumbre jurídica respecto al contenido de los contratos de trabajo ha empujado a cientos de miles de trabajadores a la informalidad”, dijo Javier Milei en un evento el 10 de octubre.

El presidente, que afirma que no se ha generado un solo empleo neto en Argentina en los últimos 15 años, dice que el objetivo de la reforma es impulsar nuevas negociaciones para generar mayores empleos con mejores salarios.