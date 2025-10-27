Los mercados responden con optimismo.
Los mercados respondieron con euforia a los resultados electorales, con la bolsa de Buenos Aires por las nubes y una fuerte apreciación del peso en la perspectiva de que se profundicen reformas ultraliberales.
La victoria puso fin a una corrida cambiaria que llevaba varias semanas y en cuya contención había participado incluso el Tesoro de Estados Unidos, que compró pesos en varias ocasiones en apoyo a su aliado Milei.
En la Bolsa de Buenos Aires algunos papeles superaron el 30% de alza este lunes respecto al viernes en un clima de jolgorio financiero.
"El triunfo desató esta euforia porque a los inversores les gusta más la política económica de Milei frente a lo que hubiera propuesto la oposición peronista”, dijo a AFP el economista Martín Kalos.
La victoria "garantiza además tener superávit para pagar los vencimientos de deuda pública, lo que favorece a los bonos argentinos", agregó.
Argentina, que firmó en abril pasado un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 20,000 millones de dólares, tiene vencimientos por 4,000 millones de dólares en enero y 4,500 millones de dólares en junio próximos.
La victoria despeja el escenario de una devaluación descontrolada y aunque el gobierno necesitará corregir variables "lo puede hacer de manera ordenada y sin apuro", dijo Kalos.
"El mercado castigó mucho porque había un gobierno políticamente débil que ponía en riesgo la sostenibilidad del plan económico”, dijo a la AFP el economista Fausto Spotorno, "pero cuando ese riesgo desapareció con el resultado electoral, se vio esta reacción positiva tan violenta de los mercados”.
En el volátil mundo financiero, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADR) registraron fuertes avances de hasta 50% a media jornada, en un marcado rebote tras días de pérdidas.
En las pizarras de las casas de cambio de Buenos Aires el dólar, principal refugio de valor de los argentinos, se desplomaba a poco de abrir los mercados hasta el 9% respecto al viernes, disipando fantasmas de devaluación.
La victoria electoral allana el camino a Milei para recibir los 40,000 millones de dólares de Estados Unidos que el presidente Donald Trump había condicionado al triunfo de su aliado. Tras los resultados, el líder norteamericano felicitó el "trabajo maravilloso" de su aliado.
Para el politólogo Iván Schuliaquer, de la Universidad Nacional de San Martín, queda por saber si, pese al triunfo electoral, "el modelo económico se sostiene sin terminar de hundirse, que es lo que hubiera pasado si Trump no lo rescataba".