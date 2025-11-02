ONU: las pérdidas económicas por Melissa serán un "yugo" para Jamaica por años

El huracán ha sido el más potente en tocar tierra en 90 años y golpeó Jamaica como un fenómeno de categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, con vientos de unos 300 km/h.

Según un balance comunicado este domingo por el primer ministro Andrew Holness, Melissa causó en Jamaica al menos 28 muertos.

"Se estima que Melissa puede llegar a unas pérdidas económicas que son del valor del PIB de Jamaica anual", dijo Nahuel Arenas, jefe de la oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres para las Américas y el Caribe, con sede en Panamá.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado "a la movilización de recursos masivos para enfrentar las pérdidas y los daños causados por el huracán", según dijo el domingo su portavoz.

De acuerdo con el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto (PIB) de Jamaica en 2024 fue de casi 20,000 millones de dólares, para un país de 2.8 millones de habitantes.

"Esas son las pérdidas que por años y años van a ser un yugo en la economía de todos los jamaicanos", agregó Arenas en declaraciones a la televisora panameña TVN.

El funcionario de la ONU también destacó que producto del cambio climático una tormenta puede pasar a un huracán de categoría 5 en 24 a 48 horas.

Según Arenas, desde el año 2000 se producen unos 90 fenómenos climáticos extremos por año en América Latina y el Caribe.

"Las grandes desigualdades que tenemos en América Latina, el problema de la pobreza, la urbanización no planificada siempre nos llevan a una situación de estar expuestos o estar en situación de vulnerabilidad ante los eventos de origen natural", señaló Arenas.

"Hemos trabajado colectivamente en lograr una reducción en la mortalidad de los desastres, no así en la cantidad de personas que están afectadas y las pérdidas económicas" que generan los eventos climáticos extremos, añadió.