China suspende la exportación de tres metales raros a Estados Unidos

La prohibición queda suspendida "hasta el 27 de noviembre de 2026", indicó el Ministerio de Comercio chino en un comunicado, confirmando un anuncio de la Casa Blanca de hace unos días.

La medida es una nueva señal de buena voluntad por parte de Beijing tras el encuentro entre los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, el 30 de octubre en Corea del Sur.

Ese encuentro permitió disipar meses de tensiones que han afectado a la economía mundial.

La prohibición de diciembre de 2024, ahora suspendida, estipulaba que "en principio, la exportación a Estados Unidos de productos de doble uso relacionados con el galio, el germanio, el antimonio y los materiales superduros no estará autorizada".

Sin embargo, el Ministerio de Comercio chino no indicó explícitamente el domingo si a partir de ahora se concederían autorizaciones, ni cuándo ni en qué volumen.

Las restricciones a la exportación de esos metales raros, esenciales para la industria moderna, se habían convertido en un foco de disputa entre Beijing y Washington, que compiten por la hegemonía tecnológica mundial.

Infrarrojos y municiones

China es un importante productor mundial de estos tres metales, que no forman parte de las llamadas "tierras raras", otro grupo de metales también cruciales para muchos sectores de la economía.

El galio, utilizado principalmente en los circuitos integrados, los LED y los paneles fotovoltaicos, está considerado por la Unión Europea como una materia prima crítica.