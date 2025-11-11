La Cámara de Representantes se prepara para votar el fin del cierre de gobierno

"Va a hacer un poco de frío, pero cumpliré con mi deber", dijo el legislador republicano en un video publicado en redes sociales.

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, tiene previsto votar el miércoles por la tarde sobre un acuerdo que restablecería la financiación de las agencias gubernamentales y pondría fin a un cierre que comenzó el 1 de octubre y que hoy cumple 42 días.

El Senado, controlado también por los republicanos, aprobó el acuerdo el lunes por la noche y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha dicho que espera que también se apruebe en su Cámara.

El presidente Donald Trump ha calificado el acuerdo de "muy bueno" y se espera que lo convierta en ley.

El acuerdo extendería la financiación hasta el 30 de enero, preparando el escenario para otro posible enfrentamiento por el cierre y dejando al gobierno federal por ahora en el camino de seguir agregando alrededor de 1.8 billones de dólares al año a su deuda de 38 billones de dólares.

En pocos días, el gobierno podría volver a funcionar a pleno, lo que supondría un alivio para los trabajadores federales que no han cobrado sus nóminas y para las familias de bajos ingresos que dependen de los subsidios alimentarios. Sin embargo, el sistema de transporte aéreo del país podría tardar varios días en volver a la normalidad.