La Cámara de Representantes se prepara para votar el fin del cierre de gobierno

El acuerdo ha dividido a los demócratas, que pretendían prorrogar los subsidios sanitarios para 24 millones de estadounidenses después de finales de año, cuando expiran. Los republicanos del Senado han acordado celebrar una votación separada sobre esos subsidios en diciembre, pero no hay garantías de que se apruebe en la Cámara, y Johnson aún no ha dicho si la Cámara siquiera celebrará una votación.
Johnson ha mantenido a la Cámara de Representantes fuera de sesión desde que el 19 de septiembre aprobó una ley provisional de financiación, en un intento de presionar a los demócratas del Senado para que reabran el Gobierno.
La base liberal del Partido Demócrata ha reaccionado con furia, argumentando que los demócratas del Senado habían capitulado en una lucha que estaban ganando.
Una encuesta de Reuters/Ipsos de finales de octubre reveló que el 50% de los estadounidenses culpaba a los republicanos del cierre, mientras que el 43% culpaba a los demócratas.
Trump ha cancelado unilateralmente miles de millones de dólares en gastos y ha recortado las nóminas federales en cientos de miles de trabajadores, inmiscuyéndose en la autoridad constitucional del Congreso en materia fiscal.
El acuerdo no parece incluir ninguna barrera específica que impida a Trump promulgar nuevos recortes de gastos.
Sin embargo, paralizaría su campaña para reducir la plantilla federal, prohibiéndole despedir empleados hasta el 30 de enero. El acuerdo también garantizaría que el programa de ayuda alimentaria SNAP para los pobres, que se ha visto interrumpido por el cierre, continúe hasta el 30 de septiembre de 2026, el final del año fiscal.