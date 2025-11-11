Allí, según muestran las imágenes por satélite, la tierra y los escombros de los edificios han sido movidos con maquinaria pesada hasta formar montículos escarpados que constituyen una atalaya protegida para los soldados. Se ha colocado asfalto fresco.
Cerca de allí, en las zonas palestinas de la ciudad, Hamás se ha reafirmado en las últimas semanas, matando a rivales. Ha proporcionado policías para la seguridad y trabajadores civiles que vigilan los puestos de comida y despejan los caminos en un paisaje arrasado, utilizando excavadoras maltrechas, según muestra un video de Reuters.
"Tenemos que llenar el vacío de seguridad en la Franja de Gaza", dijo el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, instando a la celeridad y advirtiendo de que un resurgimiento de Hamás podría desencadenar nuevas operaciones militares israelíes en Gaza.
Hazem Qassem, portavoz de Hamás en la ciudad de Gaza, afirmó que el grupo estaba dispuesto a ceder el poder a una entidad tecnócrata palestina para que pudiera comenzar la reconstrucción.
"Todas las regiones de Gaza merecen la reconstrucción por igual", afirmó.
Contra un Estado palestino
Los seis funcionarios europeos dijeron a Reuters que en ausencia de un cambio importante en las posiciones de Hamás o Israel, o la presión de Estados Unidos sobre Israel para aceptar un papel de la Autoridad Palestina y el camino hacia un Estado, no veían que el plan de Trump avanzara más allá del alto el fuego.
"Gaza no debe quedar atrapada en una tierra de nadie entre la paz y la guerra", dijo la ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, en la conferencia de Manama.
Sigue sin estar claro quién financiaría la reconstrucción de partes de Gaza bajo ocupación israelí, ya que los países del Golfo se resisten a intervenir sin la participación de la Autoridad Palestina y sin una vía hacia la creación de un Estado, a la que Israel se resiste. Los costos de reconstrucción se estiman en 70,000 millones de dólares.
Cualquier fragmentación territorial de facto de Gaza supondría un nuevo revés para las aspiraciones palestinas a una nación independiente que incluya Cisjordania y empeoraría la catástrofe humanitaria de un pueblo sin un refugio adecuado y casi totalmente dependiente de la ayuda para su subsistencia.
La ministra de Asuntos Exteriores palestina, Varsen Aghabekian Shahin, también rechazó la división territorial de Gaza, y afirmó que la Autoridad Palestina está dispuesta a asumir "toda la responsabilidad nacional”.
"No puede haber una verdadera reconstrucción ni una estabilidad duradera sin la plena soberanía palestina sobre el territorio", afirmó en un comunicado en respuesta a las preguntas de Reuters.