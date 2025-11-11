El primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró este lunes que Israel aplicará "con puño de hierro" sus acuerdos de alto el fuego en el Líbano y Gaza y advirtió: "Quien intente hacernos daño, le haremos daño”.

"Estamos decididos a aplicar con puño de hierro los acuerdos de alto el fuego existentes contra aquellos que buscan nuestra destrucción", afirmó Netanyahu.

Los medios israelíes informaron que la visita de Kushner coincide con los esfuerzos estadounidenses para preparar la siguiente fase de la tregua.

La próxima etapa tiene previsto abordar cuestiones delicadas como el desarme de Hamás, la reconstrucción de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes del territorio palestino.

Sin embargo, la siguiente fase del plan está efectivamente estancada y que la reconstrucción ahora parecía probable que se limitara a la zona controlada por Israel, de acuerdo con seis fuentes europeas con conocimiento de las negociaciones citadas por la agencia Reuters.

El Ejército israelí controla actualmente el 53% del territorio mediterráneo, incluida gran parte de sus tierras de cultivo, junto con Rafah, en el sur, partes de la ciudad de Gaza y otras zonas urbanas.

Casi el total de los 2 millones de habitantes de Gaza están hacinados en campos de tiendas de campaña y entre escombros de ciudades destrozadas del resto del territorio, que está bajo control de Hamás.