Internacional

El cierre de gobierno más largo de EU finalizará... pero sus efectos económicos y políticos, no

Republicanos y algunos demócratas alcanzaron un acuerdo que permitirá la reapertura de la administración federal, aunque algunos de sus efectos continuarán.
mié 12 noviembre 2025 05:55 AM
Los viajeros caminan por la terminal del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, más de un mes después del cierre en curso del gobierno de los Estados Unidos, en Arlington, Virginia, EE. UU., el 11 de noviembre de 2025.
Aunque el gobierno reabra en los próximos días el sistema de transporte aéreo del país podría tardar varios días en volver a la normalidad. (FOTO: Annabelle Gordon/REUTERS)

El cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos está a punto de llegar a su fin. El Senado ya aprobó un acuerdo que permitirá financiar el funcionamiento de la administración federal hasta enero.

Desde el 1 de octubre, más de un millón de empleados federales no han trabajado o lo han hecho sin recibir salario.

En un discurso por el Día de los Veteranos, el presidente Donald Trump se atribuyó el mérito de que senadores demócratas rompieran filas y votaran junto a los republicanos a favor de un proyecto de presupuesto para finalizar más de 40 días de “shutdown".

"Enhorabuena... por una gran victoria", dijo Trump al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, cuando lo vio en la ceremonia para honrar a los antiguos combatientes en el Cementerio Nacional de Arlington.

"Estamos abriendo nuestro país, que nunca debería haber sido cerrado", añadió el presidente.

¿Qué falta para terminar el cierre de gobierno?

La Cámara de Representantes, cuyos miembros han vuelto a Washington tras un receso de 52 días, tiene previsto votar el miércoles por la tarde el acuerdo que restablecería la financiación de las agencias gubernamentales.

El edificio del Capitolio de los Estados Unidos después de que el Senado de los Estados Unidos avance un proyecto de ley para poner fin al cierre del gobierno en Washington, D.C., EE. UU., el 10 de noviembre de 2025.
Internacional

La Cámara de Representantes se prepara para votar el fin del cierre de gobierno

El acuerdo deberá después ser promulgado por el presidente.

Concesiones clave de demócratas y republicanos

De acuerdo con los legisladores, el proyecto de ley debe restaurar la financiación del Programa federal de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que ayuda a más de 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos a pagar por sus alimentos.

También prevé revertir los despidos de miles de trabajadores federales realizados por Trump durante el último mes y garantizar una votación para extender los subsidios de atención médica que expirarán a finales de este año.

La senadora Jeanne Shaheen, una de las ocho demócratas que se apartó de las órdenes del partido, dijo que el Senado "dio un gran paso adelante para proteger la asistencia sanitaria de decenas de millones de estadounidenses”.

Estados Unidos Sen. Catherine Cortez Masto (D-NV), una de las ocho demócratas que dicen que votará con los republicanos para abrir el gobierno, llega para votar el 10 de noviembre de 2025 en el Capitolio en Washington, DC. El Senado llegó a un acuerdo a última hora del domingo para financiar al gobierno, con el objetivo de poner fin al cierre más largo de la historia.
Internacional

El Senado aprueba el acuerdo para reabrir el gobierno de Estados Unidos

Shaheen aseguró que este acuerdo permitirá a los demócratas convocar una votación en el Congreso sobre las ayudas a la salud.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que el acuerdo "no aborda la crisis sanitaria". "Esta lucha continuará y debe continuar", prometió.

Aunque el acuerdo establece una votación en diciembre sobre esos subsidios, que benefician a 24 millones de estadounidenses, no garantiza su continuidad. Sin estas ayudas, que no están aseguradas con estas votaciones, millones de estadounidenses tendrían que pagar el doble por su seguro médico a partir del año que viene.

Trump ha cancelado unilateralmente miles de millones de dólares en gastos y ha recortado las nóminas federales en cientos de miles de trabajadores, interfiriendo con la autoridad constitucional del Congreso sobre asuntos fiscales.

Aerolíneas al borde del colapso por el cierre de Gobierno en Estados Unidos
Empresas

Aerolíneas al borde del caos por cierre de Gobierno en Estados Unidos

Esas acciones han violado leyes de gasto anteriores aprobadas por el Congreso, y algunos demócratas se han preguntado por qué votarían a favor de cualquier acuerdo de gasto de este tipo en el futuro.

El acuerdo no parece incluir ninguna cláusula específica para evitar que Trump promulgue nuevos recortes de gastos.

Impacto inmediato y próximos pasos

En pocos días, el Gobierno podría volver a funcionar a pleno, lo que supondría un alivio para los trabajadores federales que no han cobrado sus nóminas y para las familias de bajos ingresos que dependen de los subsidios alimentarios.

Sin embargo, otros efectos serán más duraderos. Por ejemplo, el sistema de transporte aéreo del país podría tardar varios días en volver a la normalidad, después de que las aerolíneas se han visto obligadas a cancelar miles de vuelos desde el viernes debido a la falta de personal.

El cierre de la Administración federal podría costar a la economía estadounidense entre 7,000 millones y 14,000 millones de dólares, lo que supondría una reducción de hasta el 2% del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre, estimó la Oficina Presupuestaria del Congreso, en un reporte publicado el 29 de octubre.

La CBO estimó que la economía se resentiría como consecuencia del retraso en el gasto federal en remuneración de empleados, bienes y servicios, y prestaciones de cupones de alimentos para estadounidenses de bajos ingresos.

"Aunque la mayor parte de la disminución del PIB real se recuperará con el tiempo, la CBO estima que entre 7,000 y 14,000 millones de dólares no se recuperarán", dijo el director de la agencia, Phillip Swagel, en una carta del 29 de octubre al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jodey Arrington, un republicano de Texas que solicitó el análisis.

Alrededor de un millón de trabajadores federales han sido suspendidos de empleo y sueldo desde que la financiación del Gobierno terminó el 1 de octubre, el comienzo del año fiscal federal 2026.

La Administración Trump ha tomado medidas para pagar a los soldados estadounidenses, los agentes de la ley federal y los funcionarios de inmigración. Otros empleados federales han seguido trabajando sin sueldo.

Tal cual como está el acuerdo, dejará al Gobierno federal por ahora en el camino de seguir agregando alrededor de 1.8 billones de dólares al año a su deuda de 38 billones de dólares.

