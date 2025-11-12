El cierre de gobierno más largo de EU finalizará... pero sus efectos económicos y políticos, no

Impacto inmediato y próximos pasos
En pocos días, el Gobierno podría volver a funcionar a pleno, lo que supondría un alivio para los trabajadores federales que no han cobrado sus nóminas y para las familias de bajos ingresos que dependen de los subsidios alimentarios.
Sin embargo, otros efectos serán más duraderos. Por ejemplo, el sistema de transporte aéreo del país podría tardar varios días en volver a la normalidad, después de que las aerolíneas se han visto obligadas a cancelar miles de vuelos desde el viernes debido a la falta de personal.
El cierre de la Administración federal podría costar a la economía estadounidense entre 7,000 millones y 14,000 millones de dólares, lo que supondría una reducción de hasta el 2% del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre, estimó la Oficina Presupuestaria del Congreso, en un reporte publicado el 29 de octubre.
La CBO estimó que la economía se resentiría como consecuencia del retraso en el gasto federal en remuneración de empleados, bienes y servicios, y prestaciones de cupones de alimentos para estadounidenses de bajos ingresos.
"Aunque la mayor parte de la disminución del PIB real se recuperará con el tiempo, la CBO estima que entre 7,000 y 14,000 millones de dólares no se recuperarán", dijo el director de la agencia, Phillip Swagel, en una carta del 29 de octubre al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jodey Arrington, un republicano de Texas que solicitó el análisis.
Alrededor de un millón de trabajadores federales han sido suspendidos de empleo y sueldo desde que la financiación del Gobierno terminó el 1 de octubre, el comienzo del año fiscal federal 2026.
La Administración Trump ha tomado medidas para pagar a los soldados estadounidenses, los agentes de la ley federal y los funcionarios de inmigración. Otros empleados federales han seguido trabajando sin sueldo.
Tal cual como está el acuerdo, dejará al Gobierno federal por ahora en el camino de seguir agregando alrededor de 1.8 billones de dólares al año a su deuda de 38 billones de dólares.