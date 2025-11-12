El cierre de gobierno más largo de EU finalizará... pero sus efectos económicos y políticos, no

En un discurso por el Día de los Veteranos, el presidente Donald Trump se atribuyó el mérito de que senadores demócratas rompieran filas y votaran junto a los republicanos a favor de un proyecto de presupuesto para finalizar más de 40 días de “shutdown".

"Enhorabuena... por una gran victoria", dijo Trump al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, cuando lo vio en la ceremonia para honrar a los antiguos combatientes en el Cementerio Nacional de Arlington.

"Estamos abriendo nuestro país, que nunca debería haber sido cerrado", añadió el presidente.

¿Qué falta para terminar el cierre de gobierno?

La Cámara de Representantes, cuyos miembros han vuelto a Washington tras un receso de 52 días, tiene previsto votar el miércoles por la tarde el acuerdo que restablecería la financiación de las agencias gubernamentales.

El acuerdo deberá después ser promulgado por el presidente.

Concesiones clave de demócratas y republicanos

De acuerdo con los legisladores, el proyecto de ley debe restaurar la financiación del Programa federal de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que ayuda a más de 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos a pagar por sus alimentos.

También prevé revertir los despidos de miles de trabajadores federales realizados por Trump durante el último mes y garantizar una votación para extender los subsidios de atención médica que expirarán a finales de este año.