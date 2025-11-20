El 50º aniversario de la muerte de Franco evidencia la polarización en España

"No celebramos la muerte del dictador, celebramos el principio del fin" de la dictadura, había resumido el miércoles el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al presentar una serie de eventos que tendrán lugar este año.

"Aquel 20 de noviembre no sólo marcó el final de la última dictadura de Europa Occidental. Sino el comienzo de un viaje que había de llevarnos a recuperar la libertad y la prosperidad y a reconquistar la democracia perdida", escribió Sánchez en una tribuna publicada en el medio digital eldiario.es, donde afirmó que "la España de hoy es casi un milagro".

"Es precisamente ahora, cuando algunos idealizan regímenes autoritarios y se aferran a la nostalgia de un pasado que nunca fue, cuando debemos dar un paso al frente en defensa de una libertad que durante tantos años nos fue arrebatada", continuó.

"La democracia es nuestro poder. Defendámosla", subrayó el líder socialista en un mensaje publicado en X.

Polarización política

Este aniversario llega en un contexto marcado por el ascenso en los últimos años del partido de extrema derecha Vox —hace una década de alcance marginal y ahora tercera fuerza política— y por las manifestaciones de nostalgia sobre una época que comenzaron a idealizar principalmente algunos jóvenes influenciados por las redes sociales.

De acuerdo con una encuesta publicada el jueves por El País, casi una cuarta parte (24%) de los jóvenes de entre 18 y 28 años considera que un régimen autoritario puede "a veces" ser preferible a una democracia (frente al 12% entre los mayores de 61 años).

Alrededor del 40% de las personas encuestadas tienen una imagen muy buena, buena o neutra del franquismo, frente al 55% que tiene una imagen mala o muy mala.

Esta fractura atraviesa desde hace 50 años a la sociedad española, dividida entre la voluntad de rehabilitar a las víctimas del régimen y el deseo de no "reabrir las heridas".