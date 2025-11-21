¿Un genocidio cristiano? Así es la situación en Nigeria, en la mira de Trump

"Si el gobierno de Nigeria continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos cesará de inmediato toda ayuda y asistencia a Nigeria, y puede muy bien ir a ese país ahora en desgracia 'con una lluvia de fuego' a borrar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas terribles atrocidades”, escribió Trump en Truth Social.

Un día después, consultado por un periodista de la AFP a bordo del Air Force One, sobre si contemplaba el despliegue de tropas estadounidenses en Nigeria o ataques aéreos, Trump respondió: "Podría ser, quiero decir, muchas cosas; contemplo muchas cosas”.

"Están matando a los cristianos, y los están matando en grandes cantidades. No vamos a permitir que eso suceda", añadió.

Una violencia que no reconoce religión

Nigeria, el país más poblado de África, está prácticamente dividido entre una parte sur mayoritariamente cristiana y una mitad norte de mayoría musulmana. Su territorio es escenario de multitud de conflictos, en los que, según los expertos, pierden la vida tanto cristianos como musulmanes.

“Los informes que buscan reducir la situación de seguridad de Nigeria a una sola historia de persecución generalizada y masacre masiva de cristianos, en toda Nigeria, malinterpretan la complejidad de la violencia y las relaciones interreligiosas en el país”, indica Nnamdi Obasi, consejero senior del International Crisis Group en un artículo.