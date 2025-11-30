Netanyahu pide formalmente un indulto presidencial de sus acusaciones de corrupción

Yair Golan, jefe del partido de izquierda Demócratas, afirmó: "Sólo los culpables buscan perdón".
Decenas de personas protestaron este domingo delante de la residencia de Herzog, en Tel Aviv, para exigir que rechace el indulto.
"Estamos aquí para explicarle a Herzog que no vamos a aceptar esto (...) Debe mantenerse firme por nosotros, por nuestros hijos y por el curso de la historia", declaró Shikma Bressler, una activista de oposición.
En septiembre, Herzog insinuó que podría concederle el indulto, declarando en una entrevista en la radio del ejército que el juicio del primer ministro "pesa mucho sobre la sociedad israelí".
Netanyahu y su esposa, Sara, están acusados de haber aceptado productos de lujo por valor de más de 260.000 dólares, como puros, joyas y champán, de multimillonarios a cambio de favores políticos.
En otros dos casos, se le acusa de haber intentado negociar una cobertura más favorable en dos medios de comunicación israelíes.
A sus 76 años, Netanyahu es el primer ministro israelí que más años ha permanecido en el cargo, con más de 18 años al frente de Israel desde 1996.
El dirigente anunció que se presentará a las próximas elecciones, que se celebrarán antes de que finalice el año 2026.
Durante su actual mandato, que comenzó a finales de 2022, el líder del partido de derecha Likud propuso reformas judiciales de gran envergadura que, según sus detractores, tenían como objetivo debilitar los tribunales.
Su proyecto desencadenó manifestaciones masivas que no terminaron hasta el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, provocada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.