Netanyahu pide formalmente un indulto presidencial de sus acusaciones de corrupción

El presidente estadounidense, Donald Trump, le escribió a Herzog a principios de este mes para pedirle que indultara a Netanyahu, quien ha negado repetidamente haber cometido irregularidades en los procesos judiciales en curso.

La oficina del presidente israelí indicó el domingo que "se trata de una solicitud extraordinaria que conlleva importantes implicaciones". "Tras recibir todas las opiniones pertinentes, el presidente considerará la solicitud de forma responsable y sincera", manifestó un comunicado.

Aunque afirmó querer llevar el juicio hasta el final para demostrar su inocencia, Netanyahu justificó posteriormente esta solicitud en nombre del "interés público" en un video difundido por sus servicios, en el que destacó los "enormes retos" a los que se enfrenta el país.

"La continuación del juicio nos está desgarrando por dentro, provocando profundas divisiones e intensificando las fracturas", argumentó el primer ministro en su video, en un contexto de fuertes divisiones políticas entre sus partidarios y detractores.

"Estoy convencido, como muchos otros en el país, de que la finalización inmediata del juicio contribuirá en gran medida a calmar las tensiones y a promover la reconciliación general que nuestro país tanto necesita", prosiguió.

"Sólo los culpables buscan perdón"

Netanyahu recordó que su juicio comenzó hace casi seis años y afirmó que testificar tres veces por semana era "una exigencia imposible de cumplir".

El líder de la oposición, Yair Lapid, pidió al presidente Herzog que le niegue el indulto a Netanyahu, si este no reconoce su culpabilidad, expresa arrepentimiento y se retira inmediatamente de la vida política.