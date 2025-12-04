Países que cambiaron a sus gobiernos de izquierda

El caso más reciente es el de Honduras, donde el candidato del centrista Partido Liberal, Salvador Nasralla, mantenía el miércoles una ligera ventaja en las elecciones presidenciales de Honduras sobre su más cercano perseguidor, el contendiente del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura.

Más atrás, en el tercer lugar, aparecía la candidata del oficialismo, la exministra izquierdista Rixi Moncada, que tenía la mitad de votos de sus contrincantes, con el 19% de las preferencias.

El conteo final terminará en unas horas, en medio de la incertidumbre.

Gane el Partido Nacional o el Liberal, el hecho es que la mayoría de los hondureños habrían rechazado la "refundación" del país que proponía Moncada, a través de una reforma constitucional.

Bolivia es otro caso reciente en el que un país administrado por la izquierda eligió a un gobierno de derecha. En las elecciones de octubre de este año ganó Rodrigo Paz, economista de 58 años, quien obtuvo el 54.96% de los votos válidos, más de 3.4 millones de sufragios. En tanto, su rival, el exmandatario de derecha Jorge Quiroga, alcanzó el 45.04%.

Con su elección, Paz puso fin a una era de 20 años de gobiernos socialistas iniciada por Evo Morales (2006-2019) y continuada por su exaliado Luis Arce (2020-2025).