Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Latinoamérica gira a la derecha en 2025

Varios países de la región decidieron darle la espalda a los gobiernos de izquierda o bien, le dieron un voto de confianza a sus representantes de derecha.
jue 04 diciembre 2025 05:55 AM
El presidente de Argentina, Javier Milei, saluda mientras asiste a un mitin de clausura del partido La Libertad Avanza antes de las elecciones intermedias del 26 de octubre, que podrían despojar al líder libertario del apoyo crucial del Congreso para su agenda de reformas, en Rosario, Santa Fe, Argentina, el 23 de octubre de 2025.
Argentina le dio un sorpresivo espaldarazo al proyecto político y económico del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de octubre. (FOTO: Cristina Sille/REUTERS)

Las elecciones en 2025 demostraron que el péndulo en Latinoamérica va nuevamente a la derecha. Los candidatos de esta tendencia política opacaron a sus rivales de izquierda en los comicios celebrados en varios países del continente.

El escenario entre izquierda y derecha en la región se inclina más y podría terminar balanceando más hacia los políticos más conservadores en las elecciones del próximo año.

Publicidad

Países que cambiaron a sus gobiernos de izquierda

El caso más reciente es el de Honduras, donde el candidato del centrista Partido Liberal, Salvador Nasralla, mantenía el miércoles una ligera ventaja en las elecciones presidenciales de Honduras sobre su más cercano perseguidor, el contendiente del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura.

Más atrás, en el tercer lugar, aparecía la candidata del oficialismo, la exministra izquierdista Rixi Moncada, que tenía la mitad de votos de sus contrincantes, con el 19% de las preferencias.

El conteo final terminará en unas horas, en medio de la incertidumbre.

Gane el Partido Nacional o el Liberal, el hecho es que la mayoría de los hondureños habrían rechazado la "refundación" del país que proponía Moncada, a través de una reforma constitucional.

Bolivia es otro caso reciente en el que un país administrado por la izquierda eligió a un gobierno de derecha. En las elecciones de octubre de este año ganó Rodrigo Paz, economista de 58 años, quien obtuvo el 54.96% de los votos válidos, más de 3.4 millones de sufragios. En tanto, su rival, el exmandatario de derecha Jorge Quiroga, alcanzó el 45.04%.

Con su elección, Paz puso fin a una era de 20 años de gobiernos socialistas iniciada por Evo Morales (2006-2019) y continuada por su exaliado Luis Arce (2020-2025).

Publicidad

El electorado selló el fracaso del oficialista Movimiento al Socialismo en la primera vuelta.

En medio de una profunda crisis económica derivada de la escasez de divisas, el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) prometió recortes drásticos al gasto público, sobre todo en los subsidios a los combustibles que agotan sus reservas líquidas internacionales.

El 25 de noviembre, poco más de dos semanas después de llegar al poder, Paz dijo que propondrá al Congreso una reducción de 30% del gasto fiscal y eliminación de impuestos como primeras medidas para estabilizar al país. Los recortes serán públicos hasta febrero de 2026.

Aún queda pendiente la segunda vuelta de las elecciones en Chile, donde actualmente gobierna el centroizquierdista Gabriel Boric. En la primera vuelta, celebrada el 16 de noviembre, la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara obtuvo una exigua victoria por 2.9 puntos porcentuales, el domingo ante José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, de extrema derecha.

Pero el bloque de derecha, que compitió con tres candidatos de diferentes fuerzas, logró más del 50% de los votos y los sondeos pronostican una victoria de Kast en el segundo turno.

Una encuesta de Latam Pulse, una iniciativa conjunta entre AtlasIntel y Bloomberg, publicada el martes, señala que el ultraderechista tiene el 56.9% de las intenciones de voto, frente al 35% de la candidata comunista.

Publicidad

Países que respaldan a sus gobiernos de derecha

El primer país que le dio un voto de confianza a su gobernante este año fue Ecuador. En abril de este año Daniel Noboa ganó la reelección sobre la izquierdista Luisa González, quien desconoció su derrota en la carrera por gobernar al país sudamericano.

El miedo y la tensión ensombrecieron los comicios en este país de 18 millones de habitantes, donde cada hora asesinan a una persona. También la polarización, ahondada por la desinformación, enconados choques entre los candidatos y advertencias de fraude.

Noboa obtuvo más del 55% de los votos, mientras que González recibió el 44% de estos. Se trata de la peor derrota de las fuerzas del expresidente Rafael Correa (2007-2027) desde que dejó el poder.

"Hay un anticorreísmo fuerte, que (su partido) la Revolución Ciudadana no logra superar (...) y entonces este es el resultado", dijo a la AFP, Ruth Hidalgo, politóloga de la Universidad de las Américas.

Meses después, Argentina le dio un sorpresivo espaldarazo al proyecto político y económico del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de octubre. La Libertad Avanza, el partido de Milei, obtuvo casi 41% de los votos en los comicios para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Fue la fuerza más votada y expandirá su bancada desde este diciembre, cuando comienza la segunda mitad del gobierno de Milei. La Libertad Avanza pasará a contar con 101 diputados en vez de los 37 que tenía hasta ahora, y 20 senadores en lugar de los seis actuales.

Un caso especial es el de Perú. Dina Boluarte, quien ocupaba la presidencia de este país desde diciembre de 2022, tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo, fue revocada del puesto en medio de grandes protestas contra la inseguridad.

La presidencia interina fue ocupada por el jefe del Congreso, José Jerí, quien era miembro de la bancada del partido conservador y cristiano Somos Perú.

Elecciones en 2026 que podrían transformar el mapa electoral

Perú celebrará elecciones por primera vez desde 2022, tras la elección de Castillo.

En Brasil, el presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará un cuarto periodo al frente de la mayor economía de Latinoamérica. Con su principal rival, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en prisión, las encuestas se muestran favorables a Lula.

Colombia es otro país donde se celebrarán elecciones el próximo año. El izquierdista Gustavo Petro dejará el poder.

En Centroamérica, Costa Rica definirá el 1 de febrero de 2026 al sucesor del derechista Rodrigo Chaves.

Tags

America Latina

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad