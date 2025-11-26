En represalia al juicio contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó aranceles de 50% a las importaciones brasileñas, mientras su gobierno impuso sanciones al juez Alexander de Moraes.

Sin embargo, la tensión entre Brasil y Estados Unidos se alivió luego de un encuentro entre el presidente estadounidense y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en octubre. Trump levantó ya buena parte de los aranceles contra los productos brasileños.

Preguntado sobre la posibilidad de que la detención de su mayor opositor afecte el acercamiento con su homólogo estadounidense, Lula afirmó el lunes: "No tiene nada que ver". El republicano, hasta el momento, no ha opinado sobre el tema.

Debido a la presunta obstrucción judicial, desde mediados de julio el excapitán del Ejército debía llevar una tobillera electrónica, y tenía prohibido expresarse en redes sociales, incluso a través de las cuentas de terceros. El sábado dañó la tobillera, por lo que Moraes ordenó su detención.

En una audiencia de custodia posterior a su detención, Bolsonaro negó cualquier intención de escapar del arresto domiciliario o de tratar de quitarse el equipo, según mostró el documento, ya que dijo que tenía una "alucinación" de que había un dispositivo de escucha dentro de la tobillera.

El presidente brasileño está inhabilitado para ejercer cargos públicos desde 2023, por lo que, aunque no estuviera en prisión, no podría presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año.

Una base minoritaria, pero bien organizada

Tras la imposición de las primeras medidas cautelares contra Bolsonaro en agosto, sus seguidores salieron a manifestarse a las principales ciudades de Brasil en señal de apoyo.

Las movilizaciones tuvieron lugar en Sao Paulo, Brasilia o Río de Janeiro, donde los manifestantes desfilaron bajo los colores verde y amarillo de la bandera nacional y exhibiendo carteles dando las gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.