Un año después de la caída de Al Asad, Siria sigue sin respuestas sobre sus desaparecidos

Entre los detenidos que emergieron no se encontraban los seres queridos de Beqai.
"Cuando se abrieron las cárceles y no volvieron, fue el shock. Ahí se acabó la esperanza, murió de verdad", dijo Beqai. Pero exige saber cómo, cuándo y dónde pudieron morir su esposo y su hermano.
Sin noticias de la comisión nacional, Beqai dijo que se había "obsesionado" con su búsqueda en internet, rastreando fotografías de detenidos muertos y escaneando documentos de prisiones publicados por medios de comunicación sirios que entraron en cárceles y dependencias de seguridad tras la caída de Asad.
"Lo único que me queda por hacer es sentarme y buscar", afirma.
Esos documentos han revelado información crucial.
Sarah al-Khattab vio por última vez a su marido dirigiéndose a una comisaría en el sur de Siria el 9 de febrero de 2019 para reconciliarse con el Gobierno de Asad tras años refugiado con los insurgentes.
Desde entonces no ha vuelto a tener noticias de él.
Una hoja de cálculo de prisioneros muertos de Sednaya a la que tuvo acceso Reuters tras la caída de Asad incluía su nombre, Ali Mohsen al-Baridi, fechando su muerte el 22 de octubre de 2019 por "parada de pulso y respiración" con órdenes de que el cuerpo no fuera entregado a su familia.
Reuters transmitió su hallazgo al Centro Sirio para la Justicia y la Rendición de Cuentas, un grupo de defensa que trabaja con familias de desaparecidos, que informó a Khattab.