Un año después de la caída de Al Asad, Siria sigue sin respuestas sobre sus desaparecidos

La Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, creada en mayo, ha estado reuniendo pruebas de desapariciones forzadas bajo el régimen de Asad, pero aún no ha ofrecido a las familias ninguna pista sobre las 150,000 personas que se calcula que desaparecieron en sus tristemente célebres prisiones.

Entre ellas se encuentran Mahmoud, esposo de Beqai, detenido por las fuerzas de seguridad sirias en su casa cerca de Damasco el 17 de abril de 2012, y su hermano Ahmed, detenido en agosto de ese mismo año.

El derrocamiento de Asad suscitó inicialmente la esperanza de que los registros de las prisiones pudieran decir a las familias si sus seres queridos habían muerto, cuándo y cómo. Las fosas comunes excavadas por las fuerzas de Asad en toda Siria podrían ser exhumadas. Las víctimas podrían ser enterradas adecuadamente.

Nada de eso ha ocurrido.

"Ha pasado un año. No han hecho nada... ¿Se puede pensar que ni siquiera hayan conseguido los documentos de estos hombres? Lo que queremos es que nos muestren la verdad", dijo Beqai a Reuters.

Esperanzas que se desvanecen

Cuando los rebeldes arrasaron las ciudades sirias el año pasado camino de la toma de Damasco, se apresuraron primero a las cárceles, abriendo de par en par las puertas para liberar a miles de prisioneros desconcertados.

El 8 de diciembre de 2024, horas después de que Asad huyera a Rusia, los rebeldes liberaron a decenas de presos de Sednaya, apodada "el matadero humano" por Amnistía Internacional por las torturas y ejecuciones a escala industrial que allí se llevan a cabo.