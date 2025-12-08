Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Un año después de la caída de Al Asad, Siria sigue sin respuestas sobre sus desaparecidos

Durante la guerra civil, el régimen despareció forzosamente a más de 150,000 personas, de acuerdo con la pruebas recopiladas por la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas.
lun 08 diciembre 2025 11:08 AM
Amina Beqai, sosteniendo una foto de su esposo y su hermano, que desaparecieron después de ser arrestados por las fuerzas de seguridad bajo el gobierno del derrocado presidente derrocado Bashar al-Assad, en Damasco, Siria, el 23 de noviembre de 2025.
Entre los miles de desaparecidos, se encuentran Mahmoud, esposo de Amina Beqai, detenido por las fuerzas de seguridad sirias en su casa cerca de Damasco el 17 de abril de 2012, y su hermano Ahmed, detenido en agosto de ese mismo año. (FOTO: Khalil Ashawi/REUTERS)

Un año después de la destitución del dictador Bashar al-Asad en Siria, poco ha cambiado en la desesperada búsqueda de Amina Beqai. Vuelve a teclear el nombre de su marido desaparecido en un buscador de internet, esperando respuestas a una pregunta de hace 13 años. En vano.

Beqai no tiene a quién recurrir.

Publicidad

La Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, creada en mayo, ha estado reuniendo pruebas de desapariciones forzadas bajo el régimen de Asad, pero aún no ha ofrecido a las familias ninguna pista sobre las 150,000 personas que se calcula que desaparecieron en sus tristemente célebres prisiones.

Entre ellas se encuentran Mahmoud, esposo de Beqai, detenido por las fuerzas de seguridad sirias en su casa cerca de Damasco el 17 de abril de 2012, y su hermano Ahmed, detenido en agosto de ese mismo año.

Lee

Chiapas vive una crisis de violencia: las desapariciones han aumentado siete veces en cuatro años
Estados

Las desapariciones se multiplican en Chiapas durante administraciones morenistas

El derrocamiento de Asad suscitó inicialmente la esperanza de que los registros de las prisiones pudieran decir a las familias si sus seres queridos habían muerto, cuándo y cómo. Las fosas comunes excavadas por las fuerzas de Asad en toda Siria podrían ser exhumadas. Las víctimas podrían ser enterradas adecuadamente.

Nada de eso ha ocurrido.

"Ha pasado un año. No han hecho nada... ¿Se puede pensar que ni siquiera hayan conseguido los documentos de estos hombres? Lo que queremos es que nos muestren la verdad", dijo Beqai a Reuters.

Esperanzas que se desvanecen

Cuando los rebeldes arrasaron las ciudades sirias el año pasado camino de la toma de Damasco, se apresuraron primero a las cárceles, abriendo de par en par las puertas para liberar a miles de prisioneros desconcertados.

El 8 de diciembre de 2024, horas después de que Asad huyera a Rusia, los rebeldes liberaron a decenas de presos de Sednaya, apodada "el matadero humano" por Amnistía Internacional por las torturas y ejecuciones a escala industrial que allí se llevan a cabo.

Publicidad

Entre los detenidos que emergieron no se encontraban los seres queridos de Beqai.

Lee

La gente se reúne, cerca de la línea de alto el fuego entre las alturas del Golán ocupadas por Israel y Siria, en medio del conflicto en curso en las áreas drusas de Siria, en Majdal Shams, 17 de julio de 2025 (imagen principal del artículo web "¿Quiénes son los drusos y por qué Israel los defiende y ataca a Siria?").
Internacional

¿Quiénes son los drusos y por qué Israel dice que los defiende?

"Cuando se abrieron las cárceles y no volvieron, fue el shock. Ahí se acabó la esperanza, murió de verdad", dijo Beqai. Pero exige saber cómo, cuándo y dónde pudieron morir su esposo y su hermano.

Sin noticias de la comisión nacional, Beqai dijo que se había "obsesionado" con su búsqueda en internet, rastreando fotografías de detenidos muertos y escaneando documentos de prisiones publicados por medios de comunicación sirios que entraron en cárceles y dependencias de seguridad tras la caída de Asad.

"Lo único que me queda por hacer es sentarme y buscar", afirma.

Esos documentos han revelado información crucial.

Sarah al-Khattab vio por última vez a su marido dirigiéndose a una comisaría en el sur de Siria el 9 de febrero de 2019 para reconciliarse con el Gobierno de Asad tras años refugiado con los insurgentes.

Desde entonces no ha vuelto a tener noticias de él.

Una hoja de cálculo de prisioneros muertos de Sednaya a la que tuvo acceso Reuters tras la caída de Asad incluía su nombre, Ali Mohsen al-Baridi, fechando su muerte el 22 de octubre de 2019 por "parada de pulso y respiración" con órdenes de que el cuerpo no fuera entregado a su familia.

Reuters transmitió su hallazgo al Centro Sirio para la Justicia y la Rendición de Cuentas, un grupo de defensa que trabaja con familias de desaparecidos, que informó a Khattab.

Publicidad

Tags

Bashar al-Assad Siria Personas desaparecidas

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad