"Estaré en Oslo, estoy de camino a Oslo ahora mismo", dijo Machado al jefe del Comité Nobel en una grabación de audio difundida por el Instituto Nobel Noruego. No estaba claro desde dónde llamó.

La opositora venezolana aseguró el jueves que recibió "ayuda del gobierno de Estados Unidos" para salir del país.

Según el Wall Street Journal (WSJ), llevaba una peluca y un disfraz cuando inició su viaje de salida el lunes por la tarde.

Primero tuvo que viajar desde las afueras de Caracas, donde llevaba un año escondida, hasta un pueblo pesquero.

Dos personas la ayudaron a escapar y el pequeño grupo atravesó diez puestos de control militares, evitando en cada ocasión ser capturados, antes de que llegar a la costa venezolana hacia la medianoche, según el periódico.

Machado salió de Venezuela en una lancha el martes y viajó a la isla caribeña de Curazao, desde donde partió en un avión privado con destino a Oslo, dijo a Reuters una persona familiarizada con el asunto.

La fuente, informada por el equipo de Machado, afirmó que su escape de la costa venezolana fue gestionado por su personal de seguridad. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el viaje de Machado a Curazao.

A Machado se le prohibió el año pasado presentarse a las elecciones presidenciales a pesar de haber ganado las primarias de la oposición por una mayoría aplastante a fines del 2023. Se ocultó en agosto de 2024 después de que las autoridades intensificaron las detenciones de dirigentes de la oposición tras la controvertida votación.

La autoridad electoral y el máximo tribunal declararon ganador al presidente Nicolás Maduro, pero los observadores internacionales y la oposición afirman que su candidato ganó con facilidad, y la oposición ha publicado los recuentos de votos a nivel de urnas como prueba de su victoria.

Machado llegó a Curazao alrededor de las 15:00 del martes. Fue recibida por un empresario privado especializado en este tipo de operaciones, que la atendió a petición de la administración Trump, de acuerdo con el WSJ.

Tras unas horas de descanso, embarcó en un vuelo privado a Oslo el miércoles por la mañana. Llegó sin equipaje, con lo puesto. "Ni siquiera tuve tiempo de darme una ducha", dijo a la BBC.

¿Volverá a Venezuela?

Se desconoce cómo Machado pretende volver al país, pero ella asegura que regresara a su país.

"Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré de regreso a Venezuela en el momento oportuno", dijo a periodistas en el Parlamento noruego, vestida de blanco, sin precisar cuándo.

"No me gustaría que fuera detenida, no estaría contento", declaró este miércoles el presidente estadounidense Donald Trump ante preguntas de la prensa en la Casa Blanca.

El mes pasado, el fiscal general de Venezuela declaró a AFP que Machado sería considerada "fugitiva" si abandonaba su país, donde se la acusa de "actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo".

Benedicte Bull, profesora especialista en América Latina en la Universidad de Oslo, señaló que Machado "corre el riesgo de ser arrestada si regresa, aunque las autoridades han mostrado más moderación con ella que con muchos otros, porque un arresto tendría un simbolismo muy fuerte".

Por otro lado, "es la líder indiscutible de la oposición, pero si permanece mucho tiempo en el exilio, creo que eso cambiará y perderá progresivamente influencia política", añadió.

Ana Corina Sosa dijo a la AFP que la prioridad de su madre "fue permanecer en Venezuela y asegurarse de que pudiera regresar".