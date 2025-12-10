De jeans y camisa blanca, esta ingeniera de 58 años recorrió Venezuela durante la campaña electoral para las presidenciales del 28 de julio de 2024 con un mensaje de cambio tras 25 años de gobiernos chavistas.

Sus seguidores destacan su "coherencia", sin medias tintas, y su promesa de acabar con el socialismo de la llamada Revolución Bolivariana para dar paso a un sistema liberal.

A Machado se le prohibió el año pasado presentarse a las elecciones presidenciales a pesar de haber ganado las primarias de la oposición por una mayoría aplastante a fines del 2023. Se ocultó en agosto de 2024 después de que las autoridades intensificaron las detenciones de dirigentes de la oposición tras una controvertida votación.

La autoridad electoral y el máximo tribunal declararon ganador al presidente Nicolás Maduro, pero los observadores internacionales y la oposición afirman que su candidato ganó con facilidad, y la oposición ha publicado los recuentos de votos a nivel de urnas como prueba de su victoria.

Machado viajó a Oslo para recibir el premio, pero no llegó a tiempo para la ceremonia de entrega del galardón.

Biografía de María Corina Machado

Su inicio en la política fue en 2002 cuando creó Súmate, una organización que impulsaba un referendo para revocar a Chávez. Fue electa diputada al Parlamento en 2010, pero destituida en 2014 por asistir como "embajador alterno" de Panamá a una reunión de la OEA donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían "la salida" de Maduro y dejaron 40 muertos.

Se le acusó entonces de promover la violencia.

El triunfo del domingo la regresa a ese 13 de enero de 2012, cuando se enfrentó a Chávez.

"Le sugiero que gane las primarias porque está fuera de ranking para debatir conmigo", le dijo el mandatario. "Águila no caza moscas".

Maduro arremete a menudo contra Machado, a la que incluye en lo que ha llamado la "casta maldita de los apellidos", de las familias "oligarcas". Aunque Machado viene de una familia acomodada, no es de las más ricas.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, suele también mofarla con nombres como "María con ira" o "La sayona", un ánima del folklore venezolano que, como la dirigente, es de tez blanca y cabello negro y liso.

También la acusan de "lacaya" de Estados Unidos por defender una economía de libre mercado y plantear la privatización de Petróleos de Venezuela (PDVSA), principal fuente de ingresos del país.