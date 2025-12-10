Publicidad

Internacional

¿Quién es María Corina Machado, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025?

Esta ingeniera de 58 años es el principal rostro de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
mié 10 diciembre 2025 10:20 AM
Una foto de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, se muestra dentro del Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025.
María Corina Machado fue reconocido con el Nobel en Oslo en ausencia. (FOTO: Leonhard Foeger/REUTERS)

"Expropiar es robar": la frase evoca directamente a María Corina Machado, la irreverente opositora que hace más de una una década desafió a un intocable Hugo Chávez y hoy fue galardonada con el premio Nobel de la Paz.

Era diputada cuando se atrevió a desafiar a Chávez (1999-2013), cuya política económica socialista incluía expropiaciones de empresas, edificios y propiedades. Con esas palabras, catapultó el desprecio del chavismo y terminó de conquistar a los opositores más radicales.

De jeans y camisa blanca, esta ingeniera de 58 años recorrió Venezuela durante la campaña electoral para las presidenciales del 28 de julio de 2024 con un mensaje de cambio tras 25 años de gobiernos chavistas.

Sus seguidores destacan su "coherencia", sin medias tintas, y su promesa de acabar con el socialismo de la llamada Revolución Bolivariana para dar paso a un sistema liberal.

A Machado se le prohibió el año pasado presentarse a las elecciones presidenciales a pesar de haber ganado las primarias de la oposición por una mayoría aplastante a fines del 2023. Se ocultó en agosto de 2024 después de que las autoridades intensificaron las detenciones de dirigentes de la oposición tras una controvertida votación.

La autoridad electoral y el máximo tribunal declararon ganador al presidente Nicolás Maduro, pero los observadores internacionales y la oposición afirman que su candidato ganó con facilidad, y la oposición ha publicado los recuentos de votos a nivel de urnas como prueba de su victoria.

Machado viajó a Oslo para recibir el premio, pero no llegó a tiempo para la ceremonia de entrega del galardón.

Biografía de María Corina Machado

Su inicio en la política fue en 2002 cuando creó Súmate, una organización que impulsaba un referendo para revocar a Chávez. Fue electa diputada al Parlamento en 2010, pero destituida en 2014 por asistir como "embajador alterno" de Panamá a una reunión de la OEA donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían "la salida" de Maduro y dejaron 40 muertos.

Se le acusó entonces de promover la violencia.

El triunfo del domingo la regresa a ese 13 de enero de 2012, cuando se enfrentó a Chávez.

"Le sugiero que gane las primarias porque está fuera de ranking para debatir conmigo", le dijo el mandatario. "Águila no caza moscas".

Maduro arremete a menudo contra Machado, a la que incluye en lo que ha llamado la "casta maldita de los apellidos", de las familias "oligarcas". Aunque Machado viene de una familia acomodada, no es de las más ricas.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, suele también mofarla con nombres como "María con ira" o "La sayona", un ánima del folklore venezolano que, como la dirigente, es de tez blanca y cabello negro y liso.

También la acusan de "lacaya" de Estados Unidos por defender una economía de libre mercado y plantear la privatización de Petróleos de Venezuela (PDVSA), principal fuente de ingresos del país.

¿Por qué fue inhabilitada?

Machado está inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, lo cual en teoría le impediría inscribir su candidatura para las presidenciales del año próximo.

Una vieja inhabilitación contra Machado, vencida en 2016, fue extendida en junio hasta 2030. La Contraloría —facultada por ley para inhabilitar a funcionarios por vía administrativa— la vinculó con "una trama de corrupción" cuando era diputada. Machado lo niega.

La Constitución establece que solo una sentencia judicial "definitivamente firme" impide aspirar a la presidencia.

"Yo nunca he recibido ni una notificación", sostiene Machado, que descarta pelear la sanción en la justicia. "Si no hay delito, no hay procedimiento y no hay decisión, ¿Qué es lo que voy a recurrir?".

La oposición dice que las inhabilitaciones son ilegales.

Aunque no estuvo en la boleta electoral, fue el rostro de la campaña. Durante meses recorrió el país, en auto porque el chavismo no le permitió abordar un avión. Y en cada parada fue recibida por multitudes entusiastas.

"Es nuestra libertadora", dijo en la campaña electoral Trina Rosales, de 60 años, después de una masiva caravana en San Cristóbal (estado Táchira, oeste). "Es nuestra esperanza, nuestra libertad", completó su hija Michelle Rosales, de 40 años.

Sentada en el parabrisas saludaba a quien buscara su mano para estrecharla.

"Vamos a lograr la liberación de nuestro país, vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa", aseguraba Machado en campaña.

Unos 7 millones de venezolanos emigraron desde 2014 en medio de la crisis. Es una realidad que le toca directamente: sus hijos —Ana Corina, Henrique y Ricardo— viven fuera y ella tiene prohibición de salir del país. Muchas veces, una videollamada es la única forma de comunicación.

¿Es de derecha o de izquierda?

Machado es considerada una representante del ala más radical de la oposición al chavismo en Venezuela.

De acuerdo con un reporte del diario El País, Machado se define a sí misma, y a su partido político Vente Venezuela, como liberal en los político, económico y programático. Apuesta por una reducción del Estado y la privatización de empresas públicas como Petróleos de Venezuela.

La líder opositora tiene una postura tolerante y flexible en temas como el aborto, el uso de la marihuana medicinal o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Cuando Machado ganó el Nobel en octubre, lo dedicó en parte al presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, quien había dicho que él merecía el honor.

Se ha alineado con los halcones cercanos a Trump que argumentan que Maduro tiene vínculos con bandas criminales que representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, a pesar de las dudas planteadas por la comunidad de inteligencia estadounidense.

El Gobierno de Trump ha ordenado más de 20 ataques militares en los últimos meses contra presuntos buques narcotraficantes en el Caribe y frente a las costas del Pacífico latinoamericano.

Grupos de derechos humanos, algunos demócratas y varios países latinoamericanos han condenado los ataques como ejecuciones extrajudiciales ilegales de civiles.

