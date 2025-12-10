¿Por qué fue inhabilitada?
Machado está inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, lo cual en teoría le impediría inscribir su candidatura para las presidenciales del año próximo.
Una vieja inhabilitación contra Machado, vencida en 2016, fue extendida en junio hasta 2030. La Contraloría —facultada por ley para inhabilitar a funcionarios por vía administrativa— la vinculó con "una trama de corrupción" cuando era diputada. Machado lo niega.
La Constitución establece que solo una sentencia judicial "definitivamente firme" impide aspirar a la presidencia.
"Yo nunca he recibido ni una notificación", sostiene Machado, que descarta pelear la sanción en la justicia. "Si no hay delito, no hay procedimiento y no hay decisión, ¿Qué es lo que voy a recurrir?".
La oposición dice que las inhabilitaciones son ilegales.
Aunque no estuvo en la boleta electoral, fue el rostro de la campaña. Durante meses recorrió el país, en auto porque el chavismo no le permitió abordar un avión. Y en cada parada fue recibida por multitudes entusiastas.
"Es nuestra libertadora", dijo en la campaña electoral Trina Rosales, de 60 años, después de una masiva caravana en San Cristóbal (estado Táchira, oeste). "Es nuestra esperanza, nuestra libertad", completó su hija Michelle Rosales, de 40 años.
Sentada en el parabrisas saludaba a quien buscara su mano para estrecharla.
"Vamos a lograr la liberación de nuestro país, vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa", aseguraba Machado en campaña.
Unos 7 millones de venezolanos emigraron desde 2014 en medio de la crisis. Es una realidad que le toca directamente: sus hijos —Ana Corina, Henrique y Ricardo— viven fuera y ella tiene prohibición de salir del país. Muchas veces, una videollamada es la única forma de comunicación.
¿Es de derecha o de izquierda?
Machado es considerada una representante del ala más radical de la oposición al chavismo en Venezuela.
De acuerdo con un reporte del diario El País, Machado se define a sí misma, y a su partido político Vente Venezuela, como liberal en los político, económico y programático. Apuesta por una reducción del Estado y la privatización de empresas públicas como Petróleos de Venezuela.
La líder opositora tiene una postura tolerante y flexible en temas como el aborto, el uso de la marihuana medicinal o el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Cuando Machado ganó el Nobel en octubre, lo dedicó en parte al presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, quien había dicho que él merecía el honor.
Se ha alineado con los halcones cercanos a Trump que argumentan que Maduro tiene vínculos con bandas criminales que representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, a pesar de las dudas planteadas por la comunidad de inteligencia estadounidense.
El Gobierno de Trump ha ordenado más de 20 ataques militares en los últimos meses contra presuntos buques narcotraficantes en el Caribe y frente a las costas del Pacífico latinoamericano.
Grupos de derechos humanos, algunos demócratas y varios países latinoamericanos han condenado los ataques como ejecuciones extrajudiciales ilegales de civiles.